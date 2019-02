Titokban már a Brexit-katasztrófára készül a brit kormány

a brit autóiparban immár vörös riasztás van érvényben, mivel kevesebb mint két hónappal a kilépés március végi időpontja előtt egyre nagyobb a kockázata a rendezetlen, megállapodás nélküli Brexitnek, amely helyrehozhatatlan pusztítást okozna a brit autóipar jelenleg akadálytalanul működő külkereskedelmi láncolatainak szétszakításával.

A londoni gazdasági napilap forrásai szerint a program kiemelt jellegét mutatja, hogy a tervezési munkákat Sir Mark Sedwill, a brit kormány munkáját segítő köztisztviselői kar, a Civil Service vezetője - e minőségében a legmagasabb rangú brit közigazgatási tisztviselő - irányítja. Sedwill egyben Theresa May miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója is.A Financial Times értesülései szerint a zárt ajtók mögött dolgozó munkacsoportban jelen vannak a pénzügyminisztérium, az üzleti ügyek minisztériuma, a külkereskedelmi minisztérium és a Bank of England - a brit jegybank - magas beosztású szakértői is.A lap által idézett kormányzati források egyike szerint a munkacsoport "gyakorlatilag ítéletnapi listát készít" arról, hogy milyen intézkedéseket kell tenni, ha a megállapodás nélküli Brexit következményeként a brit gazdaság "összeroskadna".Az előkészületi program a Financial Times forrásai szerint mindenekelőtt a megállapodás nélküli kilépés potenciális hatásainak leginkább kitett szektorokra, köztük a mezőgazdaságra, az autóiparra és a gyógyszeriparra összpontosít.A brit üzleti vállalakozások és szakmai szervezetek az utóbbi időszakban mind erőteljesebben megfogalmazott nyilatkozatokban hívják fel a brit kormány figyelmét a megállapodás nélküli Brexit súlyos kockázataira, illetve a kilépési folyamatot övező bizonytalanság máris érezhető üzleti következményeire.A brit autógyártók és -kereskedők szövetségének (SMMT) minap ismertetett éves beszámolója szerint tavaly ötévi mélypontra zuhant a Nagy-Britanniában gyártott személyautók száma, a brit autóipari beruházások értéke pedig csaknem a felével esett vissza, egyértelműen a Brexit-folyamat teremtette bizonytalanság miatt.A szervezet adatai szerint 2018-ban nem egészen 1,52 millió autót gyártottak Nagy-Britanniában, 9,1 százalékkal kevesebbet, mint az előző évben, az új autóipari beruházások értéke pedig 588,6 millió font (212 milliárd forint) volt, 46,5 százalékkal kevesebb, mint 2017-ben.Mike Hawes, az SMMT vezérigazgatója a beszámolóhoz fűzött kommentárjában úgy fogalmazott:Tom Enders, a legnagyobb európai repülőgépgyártó konzorcium, az Airbus vezérigazgatója a múlt héten alig burkoltan megkérdőjelezte a cég jövőbeni nagy-britanniai jelenlétét, kijelentve: tévedés az a Brexit-pártiak által hangoztatott "őrültség", hogy az Airbus úgysem tud kivonulni a brit gazdaságból, mert hatalmas üzemei vannak ott. Enders szerint sok más olyan ország van, amely "boldogan gyártana" például szárnyakat az Airbus repülőgépekhez.Az Airbus a walesi Broughtonban, legnagyobb brit üzemében gyártja összes modelljének szárnyait. A cég közvetlenül 14 ezer, közvetve további 110 ezer alkalmazottat foglalkoztat Nagy-Britanniában.