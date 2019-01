Tíz százalékos béremelésre készülnek a magyar cégek

Hozzátette, ez fellendíti a gazdaságot, és az erős munkaerő kereslet is a béremelés irányába hat . A cégek kapacitásbővítő beruházásai, az EU-s beruházások megvalósítása is munkaerőpiaci keresletet jelent majd - ez is felfelé húzza a kereseteket - tette hozzá.A helyettes államtitkár szólt arról is, hogy a 2018-as reálbéremelkedés mögött a kedvező gazdasági környezet és a kormányzati intézkedések húzódnak meg, ez a két tényező egymást erősítve növeli a magyar gazdaság teljesítményét, és az idei évi kilátásokat.