Tízezrek vannak veszélyben a radioaktív sugárzás miatt Japánban

"Információink szerint a fukusimai atomerőműnél dolgozók között bevándorlók, menedékkérők és hajléktalanok is vannak" - mondták el a világszervezet illetékes jelentéstevői, Baskut Tuncak, Urmila Bhoola és Dainius Puras.Genfi közös közleményükben a szakértők kiemelték: nagyon aggódnak amiatt, hogy a sugárzási kockázatokat illetően félrevezetik az eltakarításban részt vevő munkásokat.Emellett olyan embereket választanak ki, akik anyagi helyzetük miatt rákényszerülnek arra, hogy veszélyes körülmények között dolgozzanak. Őket azután nem képezik ki szakszerűen, illetve nem tesznek meg mindent védelmük érdekében - tették hozzá a szakértők.A fukusimai katasztrófa kezelése miatt sokat bírált működtető, a Tokiói Elektromos Művek (TEPCO) és a japán külügyminisztérium tisztségviselője sem kívánt megjegyzést fűzni az ENSZ kifogásaihoz. Az illetékesek szerint az ENSZ tavaly óta kapcsolatban áll a japán kormánnyal, amely a világszervezet több javaslatát fontolóra vette.A japán igazságügyi minisztérium júliusi felméréséből kiderült, hogy négy építőipari vállalat külföldi gyakornokokkal takaríttatta el a radioaktív hulladékokat az atomerőműnél. A négy cég egyike mindössze 2000 jent (valamivel több mint ötezer forintot) fizetett napibérként a gyakornokoknak, miközben a kormány 6600 jent (csaknem 17 ezer forintot) biztosít erre a munkára.A munkások egy 1993-ban bevezetett, vitatott gyakornoki programot végeztek el, amelynek célja, hogy szakembereket képezzenek ki a fejlődő országokba. Jogvédők szigorúan bírálták a programot, amely szerintük csak arra jó, hogy a japán cégek olcsó munkaerőhöz jussanak általa.A Reuters hírügynökség 2013-as vizsgálódásai is hasonló visszásságokra derítettek fényt. A fukusimai atomerőműnél alkalmazott munkások már akkor arról számoltak be, hogy fizetésük jelentős részét mások tették zsebre, miközben veszélyes körülmények között kellett dolgozniuk.