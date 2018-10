Több mint kétmilliárd forintból új híd épül Baján

Fercsák Róbert (Fidesz-KDNP) polgármester elmondta: az 1938-ban épült híd állapota az utóbbi évtizedekben jelentősen romlott, útburkolata több helyen megrepedt, az időjárás pedig az átkelő vaskorlátait sem kímélte, ezért néhány éve 16 tonnás súlykorlátozást kellett bevezetni. Így a környékben működő mezőgazdasági vállalkozások munkagépeikkel már nem használhatták a hidat.Pécsi Norbert Sándor, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. szóvivője az MTI kérdésére kiemelte: a 80 éves híd az Innovációs és Technológiai Minisztérium út- és hídfelújítási támogatása révén, hazai finanszírozással mintegy 900 millió forintból újulhat meg.Az új híd építése a Deák Ferenc-zsilip felújításával egyidejűleg zajlik, ezért először egy terelőút kialakítására volt szükség. A régi híd elbontását követően kezdődhet meg az új alapozása, felépítése, majd a csatlakozó útszakaszok felújítása. A munkálatok várhatóan 2019 nyarán fejeződnek be. Addig kezdetben a híd közelében megépült terelőúton, majd az új hídon is egy nyomon, váltakozó irányban haladhat a forgalom - tette hozzá a szóvivő.A polgármester szerint a beruházásnak köszönhetően egy új, korszerű, súly- és iránykorlátozás nélkül használható híd épül, amelyen a jövőben az EuroVelo 6 nemzetközi kerékpáros út is átvezet majd. A közlekedés gyorsabbá és biztonságosabbá is válik a térségben - tette hozzá Fercsák Róbert.Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője emlékeztetett: a bajai Deák Ferenc-zsilip Magyarország egyik legrégebbi, árvízvédelmi szempontból országos jelentőségű, ma is üzemelő létesítménye. A több mint 140 éves zsilip épített szerkezeteinek és elzáró berendezéseinek átfogó rekonstrukciójával pedig még sokáig üzemben is tartható - tette hozzá.A beruházás a Környezeti és energiahatékonysági operatív program (Kehop) mintegy 1,2 milliárd forintos pályázati támogatásából valósul meg. Az augusztusban elkezdődött munkálatok során a felvízi és alvízi ideiglenes elzárások kiépítését, és a munkatér víztelenítését követően jelenleg a falszerkezetek visszabontásán dolgoznak. Ezt követően kezdődhet az újjáépítés, a tápzsilip pilléreinek és boltozatainak felújítása.A későbbiekben új vízrajzi mérőeszközöket építenek be, és javítják vagy cserélik a korlátokat, lépcsőket, burkolatokat, illetve közművezetékeket is. Az árvízi biztonságot nagymértékben növelő, várhatóan 2021 októberére megújuló Deák Ferenc-zsilip külső megjelenésében a jövőben is hű lesz egykori állapotához - fogalmazott Siklós Gabriella.