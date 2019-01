Több új munkahely jött létre Amerikában, mint várták

A vártnál kedvezőbb fejlemény mellett lényeges, hogy a decemberre eddig közzétett 271 ezer fős foglalkoztatottság növekedési számot most 263 ezerre módosították csak lefelé. Ez arra utal, hogy bár több amerikai (és európai, kínai) konjunktúra-adat jókora lendületvesztést mutatott tavaly év végén, illetve idén év elején a gazdaságban, ez egyelőre nem gyűrűzött át a munkaerőpiacra. legalábbis az ADP jelentése nem ezt mutatja. Ebből a szempontból is lényeges lesz majd a pénteki átfogó kormányzati munkaerőpiaci jelentés, de ezt megelőzően még természetesen az is, hogy a Fed Nyíltpiaci Bizottsága hogyan dönt ma a kamatokról és a monetáris politikai stratégiájáról (a mérlegfőösszeg leépítés visszafogásáról).Az ADP adataira se a dollár, se a határidős amerikai részvényindexek nem mozdultak meg érdemben. Eredetileg ma fél háromra volt előirányozva a tavalyi negyedik negyedéves amerikai GDP-adat, de a rekord hosszúságú amerikai kormányzati leállás után felülvizsgálták az adatok közzétételi menetrendjét és ez a GDP közzétételét is érintette. Egyelőre nem tudjuk, mikor teszik közzé ezt az adatot.