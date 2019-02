Többé nem tudod, hogy hol vannak a traffipaxok

Nem kell közzétenni a rendőrség honlapján, hogy a közlekedésrendészet hol és mikor tervezi mozgó traffipaxok bevetését az ország területén - az országos rendőrfőkapitány különösebb hírverés nélkül így módosította a sebességmérésre vonatkozó korábbi utasítást - írja a 24.hu A rendőrségi törvényt azonban nem lehet ilyen könnyen megváltoztatni, így valójában még most is érvényben lévő, de nem teljesülő követelmény, hogy előre nyilvánosságra kell hozni a megfigyelt területre vonatkozó adatokat.A rendőri vezetés valójában már hónapokkal a decemberi módosítás előtt véget vetett a korábbi gyakorlatnak: leállították a megyei kapitányságok traffipaxos vezénylési tervének közlését. A rendőrségi oldalon a Sebességellenőrzések rovat szeptember óta nem frissül. A rendőrség azóta bejelentés nélkül, és egyre gyakrabban álcázva vagy lesből traffipaxozik.A hatósági jelzések nélküli, civil kinézetű autók nagy arányú használata tavaly májusban kezdődött, amikor egy ideig kísérletezni kezdtek a menet közben végzett sebességméréssel.A főkapitányság igyekezetével az a probléma, hogy a rendőrségi törvény egyelőre változatlan formában van érvényben, és a frissen bevezetett módosítások ellenkezőjét írja elő. A jogszabályban továbbra is az áll, hogy a rendőrségi honlapon be kell jelenteni az ellenőrzési terveket: "a rendőrség a képfelvevők elhelyezésére, a megfigyelt területre vonatkozó adatokat a központi szerv honlapján közzéteszi".