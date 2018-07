Törökország reagált Trump fenyegetésére

Cavusoglu bejegyzésében kijelentette: senki nem diktál Törökországnak. Ankara soha nem fogja eltűrni, hogy bárki is fenyegesse, a jogállamiság mindenkire vonatkozik, ez alól nincs kivétel - hangsúlyozta.Ibrahim Kalin, Recep Tayyip Erdogan török elnök szóvivője írásos nyilatkozatában úgy fogalmazott: az amerikai vezetés nem éri el a kívánt eredményt, ha egy olyan ügyet használ ürügyként fenyegetéséhez, amely a független török igazságszolgáltatás jogkörébe tartozik. Kalin egyúttal nehezményezte, hogy Washington "máig nem tett egyetlen lépést sem" annak az Amerikában élő, török származású Fethullah Gülen muzulmán hitszónoknak a kiadatása érdekében, akit Ankara a 2016. július 15-ei puccskísérlet kiterveléséért felelőssé tesz.Hami Aksoy, a török külügyminisztérium szóvivője külön is reagált az amerikai vezetők kijelentéseire. Aksoy elfogadhatatlannak minősítette a két ország "szövetségi és baráti kapcsolatait semmibe vevő" fenyegetőző hangvételt és arra szólította az amerikai vezetést, hogy térjen vissza "az eddig is folytatott konstruktív párbeszédhez".