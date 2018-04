Történelmi békekötésre készül 10 nap múlva Észak- és Dél-Korea

A koreai háború csak fegyverszünettel, nem pedig békekötéssel ért véget, így hivatalosan a két ország több mint 60 éve háborúban áll egymással.

A találkozó előfeltételéül azt szabta Trump, hogy atommentessé tegyék a koreai félszigetet és állítólag márciusban erre ígéretet tett az északi diktátor egy dél-koreai szakmai vezető stáb előtt.

Már a Dél-Koreába tervezett esemény is történelmi jelentőségű, mert az 1950-1953 közötti koreai háború óta nem lépett észak-koreai vezető dél-koreai területre, az pedig vele együtt szintén, hogy a két ország a jelek szerint békeszerződésen is dolgozik.A Munhwa Ilbo dél-koreai lap szerint a két ország elnöki stábja viszont most annak részletein dolgozik, hogy tartós béke jöhessen létre és ennek jeleként azon is dolgozzanak, hogyA két Korea közötti enyhülési folyamat azután indult, hogy tavaly télre Észak-Korea már akár Washingtont is elérni képes interkontinentális ballisztikus rakétát tudott fellőni és közel jutott ahhoz is, hogy erre atomtöltet szereljen. Annak demonstrálása után, hogy, a nagyhatalmak letehettek az északi rezsim kiszámíthatatlan eredménnyel járó megdöntésének tervéről, Kim Dzsong Un pedig az újévi beszédében azt mondta:Ezek után, feltehetően háttéralkuk mellett indult el az enyhülési folyamat. Ezt, az éppen esedékes dél-koreai téli olimpiával kapcsolatos északi megítélés-javítás részének tekintették. Mike Pence amerikai alelnök a beszámolók szerint szándékosan hűvösen viselkedett az észak-koreai vezető húga közelében az olimpiai lelátókon.Aztán ahogy február-márciusban kiéleződött az amerikai-kínai kereskedelmi feszültség,(első ismert hivatalos külföldi útjára), és akkor merült fel először reálisan, hogy az enyhülés jegyében találkozzon személyesen egymással Donald Trump amerikai elnök és Kim Dzsong Un észak-koreai diktátor. Közben a kínai egyeztetések mellett elkezdték szervezni az észak-déli csúcstalálkozót, amelyre 10 nap múlva kerül sor, dél-koreai területen. Észak-koreai hírügynökségi jelentések szerintA most szövegezés alatt álló észak-déli megállapodásban is fontos lenne erre valamilyen konkrét vállalás az északiak részéről. Ez az egész észak-déli közeledési folyamat hitelessége szempontjából is kiemelten fontos lenne. Egyelőre egyébként a két ország közötti gazdasági együttműködésről nincs szó.