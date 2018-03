Történelmi csúcsáról fordult lefelé a magyar konjunktúra

Márciusban azbelül kissé minden ágazat várakozása rosszabb lett. Azbizalmi index februári, minden korábbinál magasabb szintje után csökkent. Az elmúlt időszak termelésének és a készletszintjének a megítélése ugyan javult, de a kilátások romlottak. A teljes rendelésállomány is kedvezőtlenebb minősítést kapott, bár ezen belül az exportrendelések jobbat. Azbizalmi index harmadik hónapja mérséklődik, igaz történelmi csúcspontjához képest. A magasépítő cégek pedig még sohasem voltak ilyen optimisták. Az előző háromhavi termeléssel kapcsolatos elégedettség márciusban kissé javult, de a rendelésállományok értékelése enyhén romlott. Márciusban a legjelentősebben abizalmi index csökkent, igaz februári, mindenkori maximumához képest. Az eladási pozíció, a készletszint és a rendelésállomány megítélése egyaránt kedvezőtlenebb lett. Abizalmi index márciusban decemberi szintjére esett. Különösen sokat romlott az elmúlt időszak forgalmának és az általános üzletmenetnek a megítélése. A forgalmi várakozások viszont javultak.

A foglalkoztatási szándék a kereskedelem kivételével, ahol erősödött, minden ágazatban visszafogottabb lett. Ugyanakkor mérséklődött a lakosság munkanélküliségtől való félelme. Az áremelési törekvés az iparban és az építőiparban gyengült, az építőiparban és a szolgáltató cégek körében erősödött, s érezhetően markánsabb lett a fogyasztók inflációs várakozása. A magyar gazdaság helyzetének megítélése az iparban nem változott, az építőiparban romlott, a kereskedelemben és a szolgáltató szektorban, valamint a lakosság körében viszont javult.A GKIbizalmi index február után márciusban is emelkedett Ennél magasabban utoljára 2002 novemberében állt. Az emberek saját pénzügyi helyzetüket, jelenlegi és jövőbeli megtakarítási képességüket is valamivel jobbnak ítélték, mint februárban. A lakosság emellett a nagy értékű tartós fogyasztási cikkek jelenlegi vásárlási lehetőségét is erősen javulónak érzékelte.