Történelmi csúcson a magyar üzleti bizalom

Összességében azbelül az ipar és a kereskedelem várakozásai javultak, s februárban mindkettő még soha nem látott optimizmust tükrözött. Az építőipari és szolgáltató cégek várakozása viszont kissé romlott, de így is történelmi csúcsuk közelében maradtak.

Azbizalmi index a januári megtorpanás után februárban tovább emelkedett. Jobb lett a termelési helyzet és kilátások, valamint a rendelésállományok - ezen belül az exportrendeléseké is - megítélése. Egyedül a készletszintet érezték rosszabbnak a válaszolók. Azcégek kilátásai továbbra is nagyon kedvezőek, bár az ágazat bizalmi indexe januárhoz képest kissé csökkent. Az előző háromhavi termeléssel kapcsolatos elégedettség kissé romlott, a rendelésállományok minősítése viszont jobb lett. A kereskedelmi bizalmi index a januári szerény csökkenés után mindenkori maximumára emelkedett, s ezzel markánsan kilépett az elmúlt közel négy évet jellemző viszonylag keskeny sávból. Az eladási pozíció és a készletek megítélése is kedvezőbb lett, a rendelésállományé viszont - igaz, négyéves csúcsához képest - romlott. Abizalmi index februárban kissé csökkent, amiben fontos szerepe volt az általános üzletmenet rosszabb megítélésének. Némileg romlott az elmúlt időszak forgalmáról alkotott vélemény is.A foglalkoztatási szándék az ipar kivételével minden ágazatban visszafogottabb lett, s kissé erősödött a lakosság munkanélküliségtől való félelme. Az áremelési törekvés az iparban és az építőiparban valamicskét erősödött, s az utóbbi ágazatból szinte teljesen eltűntek az árcsökkenésre számítók. A szolgáltató és kereskedelmi cégek árvárakozása nem változott, a fogyasztók inflációs várakozása minimálisan gyengült.A magyar gazdaság kilátásainak megítélése minden ágazatban - főleg az építőiparban - kissé rosszabb lett, de továbbra is az optimizmus a jellemző. A lakosság e tekintetben is nagyon bizakodó, ennek mértéke nem változott januárhoz képest.A GKIfebruárban a decemberi jelentős javulást és a januári enyhe korrekciót követően kis mértékben emelkedett. Ennél optimistább utoljára 2002 novemberében volt a lakosság. Az emberek saját pénzügyi helyzetüket némileg, míg várható megtakarítási képességüket sokkal jobbnak ítélték, mint januárban. Kedvezőbbnek érezte a lakosság a nagy értékű tartós fogyasztási cikkek vásárlási lehetőségét is.