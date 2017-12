Történelmi csúcson az euró támogatottsága

Idén ősszel több, mint 17 ezer embert kérdeztek meg az eurót használó 19 tagállamban az euróval és a reformok szükségességével kapcsolatban és a december 6-án közzétett felmérésből többek között az derült ki, hogy

Ha rövidebb idősort vizsgálunk és hozzátesszük azt is, hogy az egyéb válaszok aránya hogyan alakult, akkor jól látszik, hogy a bizonytalanok és azok aránya, akik nem tudnak válaszolni, stabilan 10% körül maradt,

A legnagyobb támogatottság az írek, luxemburgiak és a németek körében azonosítható (piros kerettel), míg a leginkább pesszimisták (ráadásul 6%-ponttal csökkent a támogatottság) a litvánok 36%-kal, az olaszok (45%) és a ciprusiak (48%).

Ha az egyes eurózóna tagállamok körében külön is megnézzük az euró támogatottságát, illetve elutasítottságát, nagyfokú különbségeket látunk.

A felmérés készítői kicsit módosítva is feltették az euró támogatottságával kapcsolatos kérdést. Arra is kíváncsiak voltak, hogy az egyes eurózóna tagállamok lakossága mit gondol arról, hogya pozitív válaszok arányánál a felmérés idősorában.

A negyedik-ötödik helyen pedig a szlovák-szlovén páros látható 79%-kal, azaz a térségünkbeli két ország lakosságának döntő többsége szerint jó az egész EU-nak, hogy van euró.

Ha ugyanezt a kérdést tagállamonként külön is megnézzük, azt találjuk, hogy az írek és a luxemburgiak itt is vezetik az optimisták rangsorát 86-86%-kal, de a harmadik helyre a spanyolok kerültek 80%-kal.

Arra az identitást firtató kérdésre is kitért a felmérés: attól, hogy az adott tagállam bevezette az eurót, jobban európainak érzik-e magukat a tagállam lakosai.igaz ez a felmérés 10 éves idősorában a legalacsonyabb arányt jelenti. Ezzel párhuzamosan a legmagasabbra nőtt azok aránya (27%-ra), akik jobban európainak érzik magukat attól, hogy országuk bevezette az eurót.

Miközben tehát a térségünkben a szlovákok és a szlovénok döntő többsége szerint jót tesz az Európai Uniónak az euró, addig önmagában nem a pénzcserétől tartják magukat jobban európainak.

Ugyanezt a kérdést a fizetési övezet tagállamainak szintjére lebontva szintén nagy különbségek látszanak. Míg ugyanis a máltaiak 43%-a jobban európainak érzi magát az euróbevezetéssel, addig a szlovéneknek csak a 31%-a, a szlovákoknak a 23%-a, a görögöknek pedig csak a 17%-a gondolkodik így.Ez érdekes adalék lehet a magyarországi euróbevezetési vitához is, amelyben olykor a pénzcserét támogató érvek között az a motívum is felbukkan, hogy ezzel végleg Európához tartozna Magyarország, visszavonhatatlanul elköteleződne, azaz indirekt jobban kifejeződne az identitásunkban is az európaiságunk.

Érdemes egyébként megjegyezni, hogy(pl. fellendülés idején, csökkenő munkanélküliség és javuló jövedelmi helyzet mellett), illetve az euró válságáról szóló híráramlássalA Gazdasági és Monetáris Unió mélyítéséről, a tervezett reformokról szóló tegnapi brüsszeli bejelentések során kiadtak egy összefoglalót az eurózóna főbb gazdasági folyamatairól is, amely látványos ábrákon keresztül mutatja be, hogy a különböző főbb gazdasági mutatók terén milyen javulás látszik.Ha ezeket az ábrákat képzeletben összerakjuk azzal, hogy mikor nőtt meg az euró támogatottsága (2004-2006 között) és mikor esett (2007-2008-ban, a válság alatt), akkor jól látszik a ciklusok és a támogatottság közötti együttmozgás. Amint látható,Ez azonban még mindig nem elegendő, részben amiatt, mert a fiatalkori munkanélküliségi ráta egyes dél-európai államokban még mindig 20% körül, vagy afelett jár számos körzetben.

A fentivel párhuzamosan a foglalkoztatottsági ráta meredeken emelkedett az elmúlt években és ahogy az ábra is megjegyzi:

Részben emiatt, részben az eurózónán kívüli tagállamokba áramló több felzárkóztatási forrással is összefügg az, hogy

A fentiekben tehát azt láttuk, hogy az euró támogatottsága történelmi csúcsra ért és határozott gazdasági fellendülés van, így jórészt ezekre is hivatkozik az Európai Bizottság akkor, amikor tegnap közzétette javaslatait az integráció mélyítésére, az euró válságokkal szembeni ellenálló képességének erősítésére. Közben azonban elég érdekes, hogyA legkevésbé az észetek (34%), finnek (35%) és litvánok körében lelkesek a szorosabb koordinációval kapcsolatban. Egy másik kérdésre adott válasz szerint egyébként az eurózóna átlagában az emberek 23%-ra szerint erősebb a koordináció (ez az arány tavaly még 18%-os volt).

Azt azonban nem lehet mondani, hogy az emberek általánosságban elutasítanák a tagállamaikban a reformokat:és 75% szerint a mostani jó időkben többet kellene "félretennie" a kormánynak az öregedő társadalomból fakadó költségvetési kihívásokra. Közben azonban csak az emberek 24%-a támogatja a nyugdíjrendszer egyensúly felé elmozdítása kérdésében a korhatár emelését.