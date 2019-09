Történelmi mélypont után akár jelentős forinterősödés jöhet

"Úgy látom, hogy a fő kockázati tényezők megoldódtak, vagy pedig az elkövetkező egy évben rendeződnek"

"A három (régiós) valuta felértékelődése szorosan összefügg azzal, hogy további lazító monetáris intézkedésekre számíthatunk mind a Fedtől, mind az eurózónában"

A közép-európai régió devizái várhatóan a forinttal együtt fognak erősödni az euróval szemben, igaz mivel az elemzői konszenzus szerint a lengyel zloty egy éves távon "csak" 1,5%-kal, a cseh korona pedig "csak" 2%-kal erősödhet, így a forint lehet a régiós devizák éllovasa. Az erősödést táplálhatja, hogy azok a globális turbulenciák és fontos kockázati tényezők, amelyek az elmúlt időszakban nyomasztották a fizetőeszközöket, mérséklődni fognak.Az, hogy a következő 12 hónapban a forint produkálhatja a legnagyobb erősödést az elemzői konszenzus szerint, nem meglepő annak tükrében, hogy az elmúlt hetekben éppen a forint szenvedte el a legnagyobb esést is. Igaz, mellette a zloty és a korona is gyenge hónapot tudhat maga mögött.Radomir Jac, a General Investments CEE vezető közgazdásza a hírügynökségnek azt mondta:- utalva a Brexitre, illetve a globális kereskedelmi feszültségekre.A régiós devizák erősödését a globális feszültségek enyhülése mellett a várható monetáris lazítások is segíthetik. Kedden érkezett hír arról, hogy az Európai Központi Bank döntéshozói hajlanak további élénkítő csomag bevezetésére, ami kamatvágást és ígéreteket tartalmazna a kamatok hosszú távon alacsonyan tartásáról. Ezen felül a piac már eléggé biztosra árazza a Fed döntéshozóinak a 25 bázispontos kamatcsökkentését szeptemberre, noha a döntéshozók maguk még megosztottak ezzel kapcsolatban.- mondta Krystian Jaworski, a Credit Agricole CIB szenior közgazdásza.