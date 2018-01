Történelmi mélyponton az euróövezet szétszakadásának veszélye

a széthullás valószínűségét nyomon követő Euro Break-up Index (kék vonal) értéke idén januárban 6,9%-ra esett, ami történelmi mélypont.

Egyre messzebb kerülünk attól az állapottól, amikor még sokan reális lehetőségnek tekintették az euróövezet szétesést. Az erős euróövezeti konjunktúrának, illetve a politikai kockázatok kiárazódásának köszönhetően tavaly sokkal optimistábbak lettek az elemzők és a befektetők az övezet jövőjével kapcsolatban. Olyannyira, hogy a Sentix által havi rendszerességgel közzétett,

#Italy remains the problem child in Eurozone. Contrary to the general trend, #Italexit rises to 5.2%. Italy remains the country which is the most likely candidate for exit from euro. These concerns to increase until the election, similar to what happened before the #Brexit vote. pic.twitter.com/ap02SNsqP8