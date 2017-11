Történet az elátkozott generációról - Akiknek nem sok esélyt adott az élet

A fejlett piacokon az ezredfordulósók teljesen kifogytak a szerencséből. Hatalmas veszteségeket szenvedtek el a 2008-as válság idején, amit magas munkanélküliség követett, tovább tépázva a fiatalok lehtőségeit. Ehhez vegyük hozzá a növekvő diákhiteleket, a szigorodó hitelezési szabályokat, a magasabb ingatlanárakat, a növekvő vagyoni egyenlőtlenséget, és meg is kapjuk a formálódó "szupervihart", ami visszatartja a fiatalokat attól, hogy növelni tudják a megtakarításaikat.

Vagyon és adósság

- Kezdte egyből a svájci nagybank belevágva a lecsóba a fitalok kilátásaival kapcsolatban.Hogy legyen hasonlítási alap, mint már azt említettük a bevezetőben, a Credit Suisse az X generációt hozta fel ellenpéldaként - a nagyrészt 1945 és 1964 között születetteket - akiket az Y genecárió ellentéteként, csak a szerencsés generációnak titulált, akiknek vagyoni növekedését több faktor is segítette, mint például a növekvő fizetések, az olcsó ingatlanok, és az emelkedő részvénypiacok.Természetesen itt nem álltak meg, pontosan leírták, hogy szerintük milyen kulcstényezők járultak hozzá ahhoz, hogy szerencslétlennek nevezhessük magunkat.Az első táblázat kor és néhány vagyoni jellegzetesség alapján szedi szét a generációt néhány fejlett országban. (Azt még érdemes megemlíteni, hogy a CS az egész család vagyoni helyzetét vizsgálta, és azt osztotta szét egyenlő arányban a család tagjai között, így az ábrán szereplő vagyon avagyoni helyzetét mutatja, nem feltétlenül azt, ami jogosan az adott egyénhez tartozik.)

Mindezek mellett a fiatalok körében a diákhitelek aránya viszont egyre nagyobb részét képezi az egyének teljes hitelállományából. Ez legfőképp Németországban és Amerikában éleződik ki, ahol a 20-29 évesek 37 százalákának van diákhitele, ami a teljes hiteállomány 18 százalékáért volt felelős.

Az ábrán látszik, hogy a jövedelem és a vagyon növekszik az életkorral, és akkor is, mikor a fiatalok elhagyják a családi fészket. Továbbá az is látszik, hogy a legtöbb ember számára prioritás az otthonvásárlás (a pénzügyi eszközök növelésével szemben), ami megmagyarázza, hogy az egyre növekvő ingatlanárak miért okoznak akkora problémát az ezredfordulósóok számára a 2000-es évek eleje óta. Az IMF tanulmánya szerint az elöregedő társadalom miatt az állami nyugdíj mértéke is folyamatosan csökken, sőt egyre kevesebb dolgozó rendelkezik munkáltatatói hozzájárulásos nyugdíjjal, tehát egyre fontosabb, hogy az emberek a saját számlájukon is elkezdjenek időben megtakarítani.

Vállalkozási szellem

Hitelek

A tanulmány arra is kitért, hogy a magasabb diákhitel részben a magasabb költségek miatt van, de arra is enged következtetni, hogy az Y generáció tanultabb, mint a szüleik. Például a 25-34 évesek körében a diplomások aránya az OECD tanulmánya szerint 1970-ről 2000-re 15 százalékról 25 százalékra, míg 2016-ra 43 százalékra emelkedett. Az alapfeltevés szerint ennek ugyan javítania kéne a fiatalokat esélyeit a munkaerőpiacon, azonban annyira megemelkedtek a felsőoktatás költségei, hogy csökken az olló a diplomások és az alacsonyabb iskolát végzettek között. RáadásulSokszor hallani, hogy az ezredfordulósokban sokkal nagyobb a vállalkozói szellem, mint az azt megelőző generációkban. A statisztikák azonban mást mutatnak: az USA-ban például mindössze az Y generáció 2 százaléka foglalkoztatja saját magát, szemben az X generációsok 8 százalékával. Sőt, a vállalkozások száma az ezredforduló óta csökken az OECD országokban.Azért azt érdemes megemlíteni, hogy a statisztikák nem feltétlen fedik a valóságot:sok szakember úgy véli, hogy ugyan az lehet, hogy általánosságban csökkent a vállalkozói kedv, azonban azok, akik belevágnak, hajlamosak egyszerre sok üzletet is elindítani, ami nagyrészt az internet elterjedésének köszönhető. Egy másik magyarázat a számokra, hogy az ezredfordulósokban ugyan megvan a hajlandóság, azonban a gazdasági körülmények ellenük játszanak. Ez azonban arra enged következtetni, hogy hamarosan - ha már nem indult el máris - elkezdődhet egy folyamat, aminek következtében a fiatalok tömegesen vállalkozásba foghatnak. Ez a folyamat egyébként már több feltörekvő piacon, így Kínában és Indiában is beindulni látszik.Az alábbi ábrán az egyes amerikai korcsoportok jövedelemhez viszonyított hitelállománya látható. 2017-ben a 40, vagy annál öregebb korcsoportok jövedelemhez viszonyított hitelaránya messze magasabb, mint az előző csoportoké. A keresztezés, amit a fiatalabb korcsoportok között látni lehet azt sugallja, hogy az ezredfordulósok jóval óvatosabbak a hitelekkel kapcsolatban, mint elődeik voltak.

A szülők alagsorában laknak

Nem meglepő, hogy míg a fiatalabb korosztályok között nagy az eltérés abban, hogy egyedül, vagy másokkal laknak együtt, addig az idősebb korosztályok körében már eléggé tiszta a kép. Ami már érdekesebb, hogy a válság következtében újabb keresztezéseket láthatunk a korcsoportok között.

Az is kiderül, hogy a fiatal ezredfordulósok sokkal kevésbé bízhatnak abban, hogy örökölni fognak valamit, mint a közvetlen utánuk következő korcsoport.

Egyenlőtlenség

Kamat és hozam

Azonban általánosítva igaz az, hogy aki nem rendelkezik családi támogatással (vagy éppen örökölt), hogy finanszírozni tudja az oktatását, vagy első lakását, annak jelentős szembeszéllel kell szembenéznie a vagyonépítés szempontjából, és meg kell küzdenie az egyre gyorsuló ütemben növekvő vagyoni egyenlőtlenségekkel is

Az egyik legnagyobb hátránya az ezredfordulósoknak a vagyoni egyenlőtlenségek általános növekedésében rejlik, ami gyakorlatilag a 70-es évek közepétől folyamatosan növekszik az Egyesült Államokban. Ugyan az átlagos fizetés növekedett ( ez ugye a kiugró fizetések miatt megtévesztő lehet), de a medián fizetések már nem mutattak azonos ütemű növekedést. Más jelek is erre utalnak, Amerikában például az 1940-ben születettek 90 százaléka többet keresett a szüleinél, ez az érték azonban az 1980-as években születetteknél 50 százalék alá esett. A kutatások szerint ennek oka 70 százalékban a növekvő vagyoni egyenlőtlenségekben keresendő.A pénzügyi oldal irányából az egyes csoportok esetében kétféle hatás érvényesül, egyrészt az elérhető hozam, másrészt a kamat, amit meg kell fizetniük. Az egész világon az 1980-as 90-es években a részvényhozamok mind nominális, mind reál értelemben magasak voltak, jó befektetési lehetőséget jelentve a baby boomerek és az X generáció számára, akik akkor már fél életüket végigdolgozták, így rendelkeztek megtakarításokkal.Azonban az új évezred első 10 évében a reál, és nominális hozamok is összeestek, meglehetősen új befektetési kihívások elé állítva a fiatalabb generációt. Ugyan 2010 után a hozamok visszapattantak, azonban nem azonos szintekre, mint amit 20 -30 évvel korábban láthattunk. A kamatoknál hasonló a történet, azonban az egész kicsivel korábban kezdődött. Zsiday Viktor a blogján nemrégiben jól összefoglalta a folyamatot:A 80-as évek végétől ugyanis hatalmas mennyiségű ázsiai (főleg kínai) és kelet-európai munkaerő szabadult a világgazdaságra, ami természetes módon lenyomta a fejlett országokban a munkabéreket, ezáltal lenn tartotta az inflációt. Emiatt le lehetett csökkenteni a kamatokat világszerte, ami önmagában is jelentős megtakarításokat eredményezett a cégeknek a pénzügyi kiadások soron, de az olcsó munkaerő miatt egyébként is magasabb lett a profitráta: több jutott a kapitalistáknak, kevesebb a munkásoknak.A fent leírt trend ugyanis alacsony kamatokat, azaz magas árazási (pl. P/E, EV/EBITDA) mutatókat, tehát drága kötvényeket és részvényeket hozott, miközben a profitráták is emelkedtek. Tehát a profitok gyorsabban nőttek, mint a GDP, és ezeket a magasabb profitokat egyre magasabb árazási szorzók mellett adták a tőzsdén. Ez minden világok legjobbika volt a befektetőknek: a részvények hatalmasat emelkedtek (hiszen egyszerre nőtt a profit mennyisége és az annak árazására használt P/E ráta is), de a kötvénybe rakott pénzek is egyre csak felértékelődtek a kamatok csökkenése folytán- tette hozzá.A Credit Suisse azzal még kiegészítette, hogy a fiatalok számára fontos tényleges hitelkamatok (például lakáshitelek) is estek, azonban jóval lassabb mértékben mint a betéti kamatlábak. Ez pedig azt eredményezte (főként Európában 2010 környékén), hogy a biztonságos megtakarítások kevesebbet fialtak, miközben a hitelfelvétel nem lett lényegesen olcsóbb.Összefoglalva a fentebb elhangzottakat, ki lehet jelenteni, hogy az ezredfordulósok valóban nehezebb helyzetben vannak, mint elődeik voltak. Meg kellett küzdeniük egy pénzügyi válsággal, az azt követő magas munkanélküliséggel, emelkedő ingatlanárakkal és diákhitelekkel, és folyamatosan növekvő vagyoni egyenlőtlenséggel, miközben a nyugdíjjal kapcsolatos kilátások soha sem voltak még ilyen gyatrák. A nehézségek ellenére, ha körbenézünk azt láthatjuk, hogy jó néhány ezredfordulós érvényesülni tudott, amint azt láthatjuk is például a 40 év alatti milliárdosok számának növekedésében.