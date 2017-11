Tovább csökkent a posták száma az országban

Néggyel lett kevesebb posta Komárom-Esztergom megyében, kettővel Zalában, a további csökkenés öt megyében elosztva történt, így jött ki a 11 darabos csökkenés egy év alatt. Ez egyébként kevesebb, mint a megelőző két évben, amikor 18, illetve 14 postai szolgáltatóhellyel lett kevesebb.

2006 óta összességében 5%-os volt a hálózatcsökkenés, ám ennek bő kétharmada 2007-ben megtörtént, azóta sokkal visszafogottabb a bezárások üteme. Az alacsony forgalmú posták bezárása (illetve mobilpostákkal való felváltása) elsősorban a demográfiai és az országon belüli migrációs folyamatok eredménye, de azért a forgalomcsökkenés is közrejátszik.Tíz éve 961 millió levélküldeményt dolgozott fel a posta, tavaly már csak 632 milliót. Csomagból is sokkal kevesebb fut át az állami cégen: egy évtized alatt 2,8 millióról 688 ezerre csökkent a számuk. A csekkek be és kifizetése jóval visszafogottabb ütemben csökkent, de 10 év alatt 20%-os visszaesés így is bekövetkezett (darabszámban számolva).