Tovább puhul az észak-koreai diktátor: fontos engedményt tett

Nem szabnak olyan feltételt, amelyet az Egyesült Államok ne fogadhatna el, mint például a csapatok kivonását Dél-Koreából. Észak-Korea csak a vele szemben folytatott ellenséges politika feladásáról és egy biztonsági garanciáról beszélt

Kim Dzsong Un és Mun Dzse In megegyeztek, hogy a csúcstalálkozó előtt maguk is kipróbálják a forródrótot.

"Észak-Korea elkötelezett a teljes atommentesítés mellett" - erősítette meg Mun a médiának csütörtökön.- tette hozzá. Phenjan hozzáállásának változásával elhárulhat egy jelentős akadály egy jövendőbeli nukleáris leszerelési egyezmény elől.Dél-Koreában 28 500, míg Japánban 50 ezer amerikai katona állomásozik. Emellett Szöul és Tokió nagyhatalmi szövetségesük nukleáris védelmét élvezi támadás esetén.Bár Kim Dzsong Un nem ragaszkodik már az amerikai csapatok távozásához,Phenjan korábban a Dél-Koreában állomásozó amerikai katonákat értette az ellenséges politika alatt.Észak-Korea pontos szándékai csak azt követően derülhetnek ki, hogy Kim Dzsong Un április 27-én találkozik Mun Dzse Innel, majd valamikor májusban vagy júniusban Donald Trump amerikai elnökkel - figyelmeztettek szakértők.Az észak- és dél-koreai vezetők találkozóját megelőzően pénteken üzembe helyezik a forródrótot Phenjan és Szöul között - közölte a dél-koreai elnöki hivatal. Ezt követően alacsonyabb rangú tisztségviselők próbahívást folytatnak - tette hozzá Kim Ui Kjom elnöki szóvivő.Az első beszélgetés időpontját egyelőre nem rögzítették - mondta el a szóvivő. Eközben Mun Dzse In csütörtökön kijelentette:Hozzátette: a békeszerződés megkötésének feltétele, hogy Észak-Korea adja fel atomprogramját és ballisztikus rakétáinak fejlesztését.Az 1950-53 közötti koreai háborút nem békeszerződés, hanem csak fegyverszünet zárta le, ezért a két ország elvileg máig hadban áll egymással. Phenjan régóta szeretne békét kötni a konfliktus lezárása érdekében. Egyes aggodalmak szerint Észak-Koreának azért jönne jól a békeegyezmény, mert arra hivatkozva követelhetné az amerikai katonák kivonását Dél-Koreából.Az is lényeges, hogy a két koreai vezető közötti csúcstalálkozó után várhatóan sor kerül majd Donald Trump és Kim Dzsong Un között is a személyes találkozóra, ami hivatalban lévő amerikai elnökkel még sosem történt meg: