Tovább romlott a helyzet Németországban - Egyéves mélyponton a legfontosabb hangulatindex

A müncheni székhelyű gazdaságkutató intézet hangulatindexének értéke már 5. hónapja folyamatosan esik, egyre messzebb kerülve ezzel tavaly novemberi csúcsától. A Reuters által megkérdezett elemzők 102,7 pontos Ifo-indexet vártak, ehelyett a várakozásoknál nagyobb mértékben, 102,1 pontra esett a mutató.

A kiemelkedő optimizmusnak nyoma veszett a német cégvezetők körében. A gazdasági aktivitás érezhetően lassul.

Az Ifo-indexben bekövetkezett módszertani változásról A mai Ifo-adat már a módosított módszertant tükrözi, amelyről a közelmúltban döntött az intézet. Ennek értelmében a befektetők által figyelt headline indexbe beszámításra kerül a szolgáltatói szektort jellemző üzleti környezet is, holott korában az csak a feldolgozóipart, az építőipart, a nagy- és kiskereskedelmet tartalmazta. A változtatásra azért lehetett szükség, mert a szolgáltatói ágazat adja a német GDP 60%-át, az egyik legszélesebb körben figyelt üzleti hangulatindex pedig nem árt, ha ennek a szektornak a helyzetéről is számot ad.

Az üzleti hangulat romlása széles bázisú volt: a feldolgozóipart és a szolgáltatói szektort is érintette, ráadásul a megkérdezett cégvezetők jelenlegi helyzetmegítélése, illetve jövőbeli várakozása is pesszimistább lett. Egyedül az építőipar kilátása vált kedvezőbbé, az ingatlanpiac ugyanis az alacsony kamatkörnyezet és a növekvő reálbérek miatt jó helyzetben van.- kommentálta az áprilisi adatot Clemens Fuest, az Ifo vezető közgazdásza.Bár a recessziótól továbbra is messze vagyunk, az idei második negyedévtől kezdve érezhetően lassulhat Németország, ezzel pedig az egész euróövezet GDP-bővülési dinamikája, ha folytatódik ez a trend.