Tovább sarcolná az amerikai techóriásokat Európa lehetséges új vezére

Vestager az elmúlt években is egyik fő feladatának tekintette, hogy megadóztassa a nagy amerikai technológiai cégeket, például a Facebookot, az Amazont és a Goiogle-t. Eddig azonban nem sikerült átfogó megoldást találni, így például Franciaország márciusban saját digitális adót vetett ki.Egyes vélemények szerint Vestager eséllyel pályázhat arra is, hogy Jean-Claude Juncker után ő legyen az Európai Bizottság következő elnöke. A politikus most azt mondta, hogy nagyobb igazságosságot szeretne elérni az adózásban, szerinte igazságtalan, hogy egyes cégek adót fizetnek, munkahelyeket teremtenek, közben olyan versenytársakkal kell versenyezniük a tőkéért vagy a képzett munkaerőért, akik kevesebbet fizetnek.