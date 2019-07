Tovább szenved Európa: alig tud növekedni a gazdaság

A második negyedévben az eurózóna és a 29 EU-tagállam gazdasága is mindössze 0,2 százalékkal tudott bővülni - közölte szerdán az Eurostat. Az előző negyedévben az eurózóna 0,4, a teljes Unió pedig 0,5 százalékos növekedést tudott felmutatni.

A lassulás éves összevetésben is látható: az eurózóna 1,2 százalékról 1,1 százalékra fékezett, míg az EU az első negyedéves 1,6 százalékkal szemben már csak 1,3 százalékkal tudott növekedni.A gyenge növekedési adat újabb muníciót adhat az EKB-nak, hogy szeptemberben kamatot csökkentsen. A jegybank az utóbbi hetekben már utalt arra, hogy a gyenge növekedés és az infláció miatt "minden eszközt kész bevetni".Szerdán jelent meg a friss inflációs adat is, mely szerint a júniusi 1,3 százalékról 1,1%-ra esett a drágulás üteme az eurózónában, vagyis még távolodott is a jegybank 2%-os céljától.