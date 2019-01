Tovább tarol az influenza

Az influenzajárvány miatt szinte minden kórházban korlátozzák a látogatást, és egyre több intézmény vezet be teljes látogatási tilalmat.

Az elmúlt héthez viszonyítva az életkor szerinti megoszlásban jelentős változás nem történt: a betegek 37,7 százaléka gyermek, 32,6 százaléka 15-34 éves fiatal felnőtt volt. A 35-59 évesek korcsoportjába tartozott a betegek 22,8 százaléka, 6,9 százalékuk 60 éven feletti.Az NNK információi szerint a fővárosban teljes körű a látogatási tilalom a Szent Margit Kórházban és a Semmelweis Egyetem (SE) több klinikáján, így az onkológiai központban, a transzplantációs és sebészeti klinikán, a Bókay utcai és a Tűzoltó utcai gyerekklinikán, a pulmonológiai klinikán, a Baross utcai és az Üllői úti szülészeti és nőgyógyászati klinikán, valamint a II. számú belgyógyászati klinikán.Részleges látogatási tilalom van érvényben a SE I. számú belgyógyászati klinikáján, valamint a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikán.Teljes körű látogatási tilalmat vezettek be a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ (Honvédkórház) budapesti, balatonfüredi és hévízi telephelyein, a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Központban, a Dél-pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetében, valamint a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetben, valamint a Nyírő Gyula Kórház - Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézetben, továbbá az Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézetben.Részleges látogatási tilalmat rendeltek el a Bethesda Gyermekkórházban, a Szent János, a Szent Imre Kórházban, továbbá a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézetben.Pest megyében nem lehet a betegeket felkeresni a váci Jávorszky Ödön Kórházban, részleges intézkedést vezetett be a Flór Ferenc Kórház, a ceglédi Toldy Ferenc Kórház és a törökbálinti tüdőgyógyintézet.Baranya megyében a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központjának fekvőbeteg-ellátó osztályain, a mohácsi, a szigetvári és a pécsi irgalmasrendi kórházban tilos a betegeket felkeresni.Bács-Kiskun megyében teljes tilalom van érvényben a bajai Szent Rókus Kórházban, és részleges látogatási tilalom van érvényben a kalocsai és a bajai kórházban. Békés megyében pedig a gyulai, a békéscsabai és az orosházi kórházban.Borsod-Abaúj-Zemplén megyében nem lehet a betegeket felkeresni a megyei központi kórházban, a kazincbarcikai és az edelényi kórházban. Részleges tilalom van érvényben az ózdi kórházban.Csongrád megye összes fekvőbeteg-ellátó intézményében van teljes látogatási tilalom.Szintén nem lehet a betegeket látogatni a Fejér megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházban, a dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórházban és a megye több ápolási intézetében.Győr-Moson-Sopron megyében részleges látogatási tilalom van érvényben a csornai kórházban, a kapuvári intézetben és a Soproni Gyógyközpont telephelyein.Hajdú-Bihar megyében tilos a betegek felkeresése a Debreceni Egyetem (DE) Kenézy Gyula Egyetemi Kórház valamennyi osztályán, továbbá a DE klinikai központjának transzplantációs, szülészeti, onkohematológiai és intenzív osztályán, valamint gyermekgyógyászati klinikáján. Részleges tilalmat vezettek be a berettyóújfalui kórház egyes osztályain.Heves megyében tilos a betegek látogatása a Mátrai Gyógyintézetben, valamint a gyöngyösi, az egri és a hatvani kórházban.Jász-Nagykun-Szolnok megye három intézményében - a jászberényi, a karcagi és a szolnoki kórházban - is teljes körű látogatási tilalmat rendeltek el.Tilos a betegeket felkeresni a tatabányai Szent Borbála Kórházban és a Nógrád megyei Szent Lázár Megyei Kórházban is, illetve részleges látogatási tilalom van a balassagyarmati Kenessey Albert Kórházban.Somogy megyében részleges látogatási tilalom van a Kaposi Mór Oktatókórház kaposvári központi telephelyén, illetve a marcali és mosdósi telephelyein, valamint a Siófoki Kórházban, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében pedig a nyíregyházi Jósa András Oktatókórházban.Teljes körű látogatási tilalom érvényes a Tolna megyei Balassa János Kórházban és a dombóvári Szent Lukács Kórházban.Vas megyében a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház több telephelyén is tilos a betegek felkeresése, valamint a Szent László Kórház simasági és sárvári telephelyein, illetve tilos a látogatás a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórházban is.Zala megyében tilos látogatni a Keszthelyi Kórház ápolási, belgyógyászati és krónikus osztályát, valamint a gyermekosztályt, továbbá a megyei Szent Rafael kórház II. számú belgyógyászati osztályát. Teljes körű látogatási tilalmat vezettek be a Kanizsai Dorottya Kórházban.