További lépésekkel kényezteti a kormány a családokat

A kormány szerint semmilyen jelentést nem fogadtak el tegnap

A szavazás módját már a voksolás előtt is viták övezték. A magyar kormány a tartózkodó szavazatokat is leadott szavazatoknak szerette volna betudni, így ugyanis nagyobb lett volna az esély, hogy a leadott szavazatokon belül nincs meg a kétharmad a jelentés elfogadására. A tényadatok szerint ha a 48 tartózkodó szavazatot is beszámították volna, akkor a 447 igen szavazat nem érte volna el a kétharmadot, így valóban elbukott volna a jelentés elfogadása. A vita miatt Antonio Tajani EP-elnök a kérdésben még a szavazás előtt kikérte a parlament jogi szakszolgálatának állásfoglalását. A szakszolgálat ezt a számítási gyakorlatot rendben lévőnek találta. Ez a számítási mód egyébként nem új, 1979 óta az a gyakorlat az Európai Parlamentben, hogy ilyen kiemelt súlyú szavazásoknál a tartózkodások nem számítanak leadott szavazatnak.

Alapítványhoz kerül a Corvinus

Gulyás Gergely szerint a lépés célja, hogy a Corvinus hosszú távú fenntarthatósága biztosítható legyen, ezért a kormány "jelentős részvényvagyont" bocsát majd az alapítvány rendelkezésére, amit csak az egyetem fejlesztésére fordíthat. Azt remélik, hogy szabadabb működéssel a Corvinus rövid időn belül a világ 200 legjobb egyeteme közé tud kerülni, erősebb nyelvi oktatással értékesebb diplomát tud majd kiadni.

Jön az új nemzeti konzultáció

Ömlik majd a pénz a falvakba

Jön a nyugdíjprémium

Átvilágítják a kórházak gazdálkodását

A magyar kormány úgy tekint a tegnapi döntésre, hogy az Európai parlament nem fogadta el a szabályok szerint a Sargentini-jelentést, ezért a jogvita lezárásáig ennek- mondta a Kormányinfón Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter hozzátette: hétfőn tartanak EU-s kormányülést, ahol a lehetséges jogi válaszokról is tárgyalhatnak."A jövő évi EP-választás először ad majd lehetőséget az állampolgároknak arra, hogy a migráció ügyében állást foglalhassanak, reméli a kormány, hogy erőteljes elmozdulás lesz a bevándorlás-ellenes tábor javára" - mondta Gulyás.A kormány arról is döntött, hogy 2019 július elsejétől a Budapesti Corvinus Egyetem működtetését egy állami alapítású alapítvány veszi át, így közfenntartású egyetem lesz. Emiatt a fenntartói jogok az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz kerülnek - ismertette a miniszter.A tegnapi kormányülés napirendjén volt a demográfiai helyzet is, Gulyás Gergely szerint Európában jelenleg Magyarország költi a legtöbbet, a költségvetés 5%-át családtámogatásra, aminek köszönhetően a termékenységi ráta 1,23-ról 1,5-re emelkedett az utóbbi években. Ez azonban még mindig messze van a természetes reprodukciótól, ezért a cél érdekében, mások a ciklus végéig körvonalazódhatnak. Mindezek előtt azonban a kormány új nemzeti konzultációt indít a családtámogatásról, a miniszter szerint ez októberben indulhat el, hogy még a lépések életbe lépése előtt legyen eredménye.A jövő évi költségvetés általános tartalékából 150 milliárd forintot a Magyar Falu Programra fordítunk majd, ha nem lesz semmilyen rendkívüli esemény, akkor ez nem okoz gondot, mivel nagy a tartalék. Emellett a tíznapos autópálya-matrica árának emelése után az útalapból is juthat pénz a programra.Gulyás Gergely szerint a kormány ősszel szeretné elfogadni a teljes magyar Falu Programot, melynek része lehet egy falusi csok is, amiről egyelőre nincs döntés, de remélhetőleg januártól bevezethetik.A kormány tárgyalt arról is, hogy az első két negyedév alapján szinte biztosan 3,5% felett lesz az idei gazdasági növekedés, ezért biztosan kijelenthető, hogy lesz nyugdíjprémium, amit a törvény ír elő.Jelenleg zajlik egy vizsgálat a kórházak gazdálkodásával kapcsolatban - mondta Gulyás. Szerinte lehet, hogy több pénzre van szükség, de először tisztán akarnak látni, még az idén teljes képet akarnak kapni a kórházak gazdálkodásáról. Az viszont már most látszik, hogy nagyok a különbségek az egyes kórházak gazdálkodása között - tette hozzá a miniszter.