Trump 200 milliárd dollárnyi kínai importra vetett ki vámot

A kínai kereskedelmi gyakorlat nyilvánvalóan súlyosan sérti az Egyesült Államok gazdaságának hosszú távú egészségét és felvirágzását

A hétfőn bejelentett vámtarifák szeptember 24-én lépnek életbe, és - mint a The Wall Street Journal című lap kormányzati tisztségviselőkre hivatkozva közölte - az év végén 25 százalékosra emelkednek. A védővámok a bőröndöktől az élelmiszerekig egy sor kínai terméket érintenek, de az Apple okosórái és okostelefonjai például nincsenek közöttük. Az Apple egyébként rendkívül nagy mértékben támaszkodik kínai termékekre.- írta közleményében Trump.Elemzők rámutatnak: a jövő héten életbe lépő tarifákkal lényegébenTavaly Peking 505 milliárd dollár értékben szállított különféle árucikkeket az Egyesült Államokba.Hétfőn délután Larry Kudlow, a Fehér Ház gazdasági bizottságának vezetője a CNBC televíziónak adott interjújában jelezte ugyan az elnök várható bejelentését a tarifákról, de azt hangsúlyozta, hogy Washington készen áll a "komoly tárgyalásokra" a vámtételek csökkentéséről és a kereskedelmi korlátok lebontásáról. A gazdasági főtanácsadó ismételten hangoztatta, hogy Kínának jobban meg kell nyitnia piacait az amerikai termékek előtt.Elemzők szerint a kormányzatban sem egységes a Kínával folytatott kereskedelmi tárgyalások megítélése. Steven Mnuchin pénzügyminisztert például a tárgyalások és a megegyezés híveként tartják számon, míg Robert Lighthizer kereskedelmi főtárgyalóról a The Wall Street Journal elemzője azt jegyezte meg, hogy a tárgyalások helyett a kemény intézkedéseket szorgalmazná.Szerdán várhatóan Washingtonba érkezik Liu He kínai miniszterelnök-helyettes, aki egyúttal az amerikai-kínai gazdasági párbeszéddel foglalkozó kínai delegáció vezetője és Hszi Csin-ping kínai államfő és pártelnök gazdasági főtanácsadója is.