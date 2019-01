Trump: a részleges kormányzati leállás akár évekig is eltarthat

"Valóban azt mondtam, hogy a részleges kormányzati leállás hónapokig, akár évekig is eltarthat" - fogalmazott Donald Trump újságíróknak a Fehér Ház Rózsakertjében tartott sajtókonferencián a kongresszus demokrata párti és republikánus vezetőivel tartott tárgyalásokról.Az elnök pénteken délelőtt tárgyalt a kongresszusi vezetőkkel a kormányzati leállás feloldásáról és az amerikai-mexikói határon építendő falról. A megbeszéléseken jelen volt Mike Pence alelnök és a határvédelemért felelős belbiztonsági tárca vezetője, Kirstjen Nielsen is. Ez volt az első alkalom, hogy Trump az új összetételű kongresszus vezetőivel tárgyalt.Nancy Pelosi házelnök vitákkal terheltnek nevezte a tárgyalásokat, bár hozzátette, hogy folytatni fogják. Leszögezte: a demokraták a határon építendő falról csakis a kormányzati leállás megszüntetése után hajlandók tárgyalni. Pelosi azt hangoztatta, hogy a demokraták számára is fontos a határok biztonsága, de ennél előbbre valónak tekintik kormányzati munka újraindulását. "Egyértelműen fogalmaztunk az elnöknek" - tette hozzá.Chuck Schumer, a demokraták szenátusi frakciójának vezetője megerősítette: "megmondtuk az elnöknek, hogy muszáj újraindítania a kormányzati munkát, de ő kitartott a maga álláspontja mellett, és közölte, hogy a részleges leállás nagyon hosszú ideig, akár évekig is eltarthat". Schumer úgy vélte, hogy az elnök nem akar együttműködni a demokratákkal.A demokrata többségű képviselőház csütörtökön este elfogadott egy törvénytervezetet, amely biztosítaná a kormányzat működéséhez szükséges költségvetést, de ebbe nem építette be az elnök által a falépítére követelt több mint ötmilliárd dollárt. Ezt hiányos költségvetést azonban az elnök nem hajlandó aláírni, ezért a szenátus már meg sem tárgyalja.A Rózsakertben tartott sajtókonferencián Donald Trump megerősítette: mindenképpen szükségesnek tartja a határfalat, mert szerinte csakis így lehet megakadályozni az illegális migrációt. "Ez nem játék, a nemzetbiztonságról, emberi életekről van szó" - mondta, és többször is azt hangoztatta, hogy a határfal nélkül bűnözők és terroristák is bejuthatnak az Egyesült Államokba. Trump közölte: felkérte Mike Pence alelnököt, hogy a hét végén állítson fel munkacsoportot a kérdés megvitatására. Egy újságírói kérdésre válaszolva Trump lehetségesnek mondta szükséghelyzet bevezetését a határok mentén, ami feljogosítaná őt a határok lezárására. A két hete tartó részleges kormányzati leállás miatt mintegy 800 ezer kormányzati alkalmazott nem kap fizetést, vagy kényszerszabadságon van.