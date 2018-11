Trump beadja a derekát? Véget érhet a háborús fenyegetés

A mostani kiszivárgott hír ugyanis Trumpnak ideális, hogy fenntartsa a részvénypiaci rallyt a félidős választások idejére, emellett könnyen sarokba szoríthatja a kínai elnököt, hiszen őt lehet majd esetleg hibáztatni, ha mégsem jön össze a megállapodás.

Hónapok óta sújtja a kereskedelmi háború réme a világot, az Egyesült Államok és Kína kölcsönösen vetettek ki védővámokat egymás termékeire, illetve fenyegettek további lépésekkel. Ennek lehet most vége, hiszen a Bloomberg négy forrásból is úgy értesült, hogy Trump kész aláírni egy megállapodást az ázsiai országgal. Állítólag erre a november végén kezdődő G-20-csúcson kerülhet sor Argentínában, ezért Trump stábja elkezdte előkészíteni a lehetséges megállapodást.A hírügynökség névtelen forrásai szerint, ezt a beszélgetést Trump "hosszúnak és nagyon jónak" minősítette, illetve Twitter-üzenetében a kereskedelmi tárgyalásokat is gyümölcsözőnek nevezte. Trump és Xi Jinping hat hónap után beszéltek egymással hivatalosan, a kínai fél is konstruktívnak minősítette a beszélgetést.A Bloombergnek nyilatkozó elemzők egyelőre óvatosan fogalmaznak, Michael Every, a Rabobank ázsiai stratégája például azt mondta, hogy egyelőre "nem venné meg a sztorit".Egy másik hír ugyanakkor valóban a két ország közti enyhülést támasztja alá: a CNBC írta meg, hogya hétfőn kezdődő China International Import Expo nevű rendezvényen, ahol bejelentheti, hogy országa kész több terméket importálni a világból. Ez látszólag ellentmond az eddigi kereskedelmi háborús retorikának, hiszen az USA éppen azzal vádolta Kínát, hogy túl nagy kereskedelmi aktívumot halmoz fel, ugyanakkor beleillik abba a képbe, hogy hamarosan enyhülhet a feszültség.