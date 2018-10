Trump beleszállt az amerikai jegybankba

Donald Trumpnak nem tetszik, hogy a Fed tovább emeli a kamatszintet, szerinte ugyanis nincs szüksége a gazdaságnak arra, hogy olyan gyorsan szigorodjanak a monetáris kondíciók, mint ahogy a Fed emeli a kamatokat.A Fed legutóbb szeptemberben emelte 25 bázisponttal a kamatsávot, miután az infláció elérte - meg is haladja - a jegybank 2%-os célját és a munkanélküliségi adatok teljes foglalkoztatást tükröznek. A jegybank további kamatemeléseket helyezett kilátásba.Donald Trump azonban úgy látja, hogy a gazdaságnak nincsenek inflációs problémái, és a központi bank túl gyorsan emel, hogy megpróbálja letörni az áremelkedést. "Szerintem nem kellene ilyen gyorsan menni" - válaszolta az elnök a CNBC kérdésére.Trump nem először kritizálta a Fed kamatpolitikáját, aki most azt is mondta, hogy nem beszélt Jerome Powell-lel, a Fed elnökével a kamatemelésről.Andrew Brenner, a National Alliance igazgatója szerint Trump amiatt aggódik, hogy a magasabb kamatok nyomást gyakorolnak a tőzsdékre, ezért megpróbálja arra kérni a Fedet, hogy lassítson az emelésekkel.Trump kritikái aggodalmat okoznak a központi bank függetlenségével kapcsolatban. A Fed azonban eddig bizonyította, hogy függetlenül működik a politikától.