Trump: ha elindul az eljárás ellenem, összeomlanak a piacok (2.)

Nem tudom, hogy hogyan lehetne eljárást indítani olyan ellen, aki nagyszerű munkát végzett. Ha elindulna ellenem az eljárás, azt gondolom, hogy összeomlanának a piacok, azt gondolom, hogy mindenki nagyon elszegényedne. Olyan számokat láthatna, amit el se hinne.



Trump nem fejtette ki, hogy az összeomlás alatt mit ért, illetve mely piacokra gondolt, de korábbi tweetjei alapján, amikor a Dow Jones részvényindex minden egyes 1000 pontos kerek szintjénél lelkendező üzeneteket tett ki tavaly télen, eléggé esélyes, hogy a részvénypiacokra gondolt. A Trump megválasztásakor 18 ezer pontról rakétázni kezdő Dow Jones idén januárban 26600 pont körül tetőzött, ez jórészt a Trump infrastruktúra-fejlesztési programjával és a tavaly decemberre átvitt nagy adócsökkentési csomagjával kapcsolatos várakozásoknak volt köszönhető. Aztán január végén egy nagyobb korrekció zajlott le 23500 pontig, ez a tartomány többször is megfogta az eséseket, aztán az utóbbi hetek emelkedése végül 26 ezer pont közeléig tartott. A kedd óta tartó újabb amerikai belpolitikai bizonytalanság egyelőre érdemben nem hatott a vezető részvényindexekre és ez igaz a határidős index mai alakulására is. Mivel a gazdaság felpörgetését célzó adócsomagot már elfogadták, és hatályba is lépett, így a részvényindexek emelkedésében legfontosabb emelő hatás nem tűnne el a Trump ellen meginduló eljárás mellett sem. Persze az eljárás által keltett masszív politikai bizonytalanság bizonyára jelentős hatással lenne a piacokra, a kockázati étvágyra.



a demokratáknak inkább csak az eljárás megindítása állhat érdekében, a 2020. januárig tartó mandátuma lejártáig Trump tényleges eltávolítása azonban nem feltétlenül.

Az viszont örvendetes, hogy Trump a mai interjúban jelezte: továbbra sem akar beavatkozni a vizsgálatba és szerinte ez lehet talán most a legjobb dolog, amit tehet.

Kedd este vádalku keretében, eskü alatt azt vallotta Michael Cohen, Trump volt ügyvédje és elintéző embere, hogy a 2016-os elnökválasztási eredmény befolyásolása érdekében Trump utasítására bűncselekményt követett el, azaz a kamányfinanszírozási törvény megsértésével hallgattatott el lefizetéssel egy pornószínésznőt és egy playboy-modellt. Ha tehát Cohen bevallotta, hogy bűncselekményt követett el, logikus azt gondolni, hogy, noha Trump ezt azóta Twitter-üzeneteiben és a Fox Newsnak most adott interjúban isMindezek után megkérdezték az elnököt a Reuters tudósítása szerint, hogy mit gondol arról: ha a novemberi félideji választásokon átveszik a demokraták a Képviselőház irányítását (ez eléggé esélyes most), akkor megindítják-e ellene az alkotmányos felelősségrevonási eljárást.a novemberi félidei választásokon olyan politikai környezet alakul ki az amerikai törvényhozásban, hogy(hivatalban lévő elnök ellen elvileg nem lehet ügyészségi úton vádat emelni). Erre önmagában már Cohen minapi beismerő vallomása is elegendő alap lehet, de Cohen tegnap azt is jelezte, hogy boldogan beszélne az állítólagos oroszügyi összejátszás témájában is a Robert Mueller vezette vizsgálóbizottságnak (vádalku keretében), márpedig a vizsgálat éppen ennek mélyreható feltárását célozza és Cohen tényleg kulcsfontosságú ismeretek birtokában lehet, amelyek a Trump elleni eljárást még inkább megalapozhatják.A cikkünkben azonban arra is rámutattunk:Ennek oka, hogy ha hivatalban tartják Trumpot, akkor a bűncselekmény gyanúja hosszú ideig rajta marad és mivel így jó eséllyel Trump újraindul az elnökségért,. Azaz a demokraták elnökjelöltje nagyobb eséllyel nyerne a bűncselekmény gyanújával induló Trump ellen, mint a "tiszta" Pence ellen.Trump egyébként a mai Fox News interjúban, mert Jeff Sessions még tavaly tavasszal rögtön kivonta magát a Mueller által elindított vizsgálat felügyelete alól, mindezt pedig Trump elvárása ellenére tette. Mivel az igazságügyi tárca így nem lát rá a nyomozás fejleményeire, ez Trumpnak is nehezebbé teszi a "lavírozást" a módszeresen haladó vizsgálat során.Utóbbi kijelentése abba az irányba mutat, hogy nem akarja kirúgni a vizsgálatot végző Muellert, illetve nem akarja leváltani az igazságügyi minisztert sem., márpedig már az eddigi húzásaival is (pl. FBI igazgató kirúgása) magára húzta ennek gyanúját.