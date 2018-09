Trump hatalmas lépésre készül a vámháborúban, beestek a tőzsdék

A vámháborúbeli jelentős előrelépés ígérete éppen röviddel azután érkezett az amerikai elnöktől, hogy kiderült: volt kampánymenedzsere is vádalkut kötött a különleges ügyésszel és így együttműködik a részben Trump ellen folyó vizsgálatban, pontosabban a 2016-os amerikai elnökválasztásba történt állítólagos orosz beavatkozás, illetve amerikai-orosz összejátszás témájában.Mivel az újabb vádalku Trump számára kellemetlen, így akár figyelemelterelő szándékú is lehet az, hogy most újra felmelegítette azt az ígéretét, hogy még tovább akar menni a kínaiakkal vívott kereskedelmi háborúban ésMiután a hírügynökség megszellőztette Trump újabb utasítását, a Dow Jones részvényindex 100 pontot esett 26100 pontig, az S&P500 index is közel 10 ponttal 2900 pont alá bukott.További részletek hamarosan.