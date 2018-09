Trump hatalmas lépésre készül a vámháborúban, beestek a tőzsdék 2018.09.14 18:09

A vámháborúbeli jelentős előrelépés ígérete éppen röviddel azután érkezett az amerikai elnöktől, hogy kiderült: volt kampánymenedzsere is vádalkut kötött a különleges ügyésszel és így együttműködik a részben Trump ellen folyó vizsgálatban, pontosabban a 2016-os amerikai elnökválasztásba történt állítólagos orosz beavatkozás, illetve amerikai-orosz összejátszás témájában.

Mivel az újabb vádalku Trump számára kellemetlen, így akár figyelemelterelő szándékú is lehet az, hogy most újra felmelegítette azt az ígéretét, hogy még tovább akar menni a kínaiakkal vívott kereskedelmi háborúban és az eddigi 50 milliárd dollárnyi kínai importterméken felül sokkal nagyobb, további 200 milliárd dollárnyi termékkörre is megemelt vámtarifákat vezetne be.

Trump amellett adott tehát ma utasítást stábjának, hogy pénzügyminisztere továbbra is kitartóan igyekezne tárgyalásos úton elsimítani a kereskedelmi feszültségeket a kínaiakkal. Az amerikai elnök egyébként az elmúlt időszakban nemcsak ezt a 200 milliárd dolláros további kínai importvolumenre vonatkozó megemelt vámot helyezte kilátásba, hanem azon felül további 267 milliárdot is. Érdemes emlékeztetni rá, hogy tavaly az év egészében 505 milliárd dollárnyi volt a teljes amerikai import Kínából, így tehát ez utóbbi két csomaggal, és az eddigi 50 milliárdos csomaggal lényegében a teljes kínai importra megemelt vámok kerülnének bevezetésre (az idei első héthavi összesített import 9%-kal van a tavalyi első héthavi felett).

Miután a hírügynökség megszellőztette Trump mai újabb utasítását, a Dow Jones részvényindex 100 pontot esett 26100 pontig, az S&P500 index is közel 10 ponttal 2900 pont alá bukott. Most 0,2%-os mínuszban járnak a vezető tőzsdék a hír előtti mérsékelt plusz után.

A Dow Jones index még nem érte el a január végén felállított történelmi csúcsát, a mai fejlemény előtt kevesebb, mint 500 pontra járt attól. Az S&P500 viszont már a január végi csúcsa felett, 2910 ponton is járt az utóbbi napokban, azaz bő fél év alatt új történelmi csúcsra tudott kapaszkodni.

A Dow Jones 30 komponenséből ma eddig a legjobban a Chevron teljesít (+1%), míg a legrosszabbul az Apple, amely 1,6%-os esést szenvedett el.

A dollár is meglódult a kockázatkerülés jeleként az új hírre: az euróval szemben már egyébként is erősödőben volt délután óta: 1,17 alá bukott a jegyzés, aztán most este 1,1660-ról 1,1630 közelébe kapaszkodott vissza a zöldhasú. Ezzel a tegnapi váratlanul alacsony amerikai inflációs adat után elszenvedett esését szinte teljesen ledolgozta a zöldhasú.

Címlapkép forrása: AFP Fotó Mandel Ngan, Fabrice Coffrini