Trump lebegteti a Putyin-találkozót: "nem szeretem ezt az agressziót"

Trump így fogalmazott: "nem szeretem ezt az agressziót, egyáltalán nem akarok ilyen agressziót".

A probléma az, hogy nagyon sok embernek, köztük nekem is, nagyon magas az intelligenciaszintje, de nem szükségszerűen hiszünk el mindent

Mérlegelve az Oroszország és Ukrajna között a Kercsi-szorosban vasárnap történt incidens miatt kialakult feszült helyzetet, az amerikai elnök leszögezte: megvárja a nemzetbiztonsági tanács "teljes jelentését" a történtekről, és majd csak azután hoz döntést arról, találkozik-e az argentínai csúcsértekezleten Vlagyimir Putyinnal. "Ez a jelentés lesz a döntő", mondta és hozzátette: "talán nem is lesz találkozó (Putyinnal)".Leszögezte: végiggondolta a koronaherceg többször megismételt cáfolatát, és ez is szerepet játszott abban, hogy úgy döntött, fenntartja a szoros szövetségesi viszonyt Rijáddal. Szalmán hercegre utalva ismét azt hangoztatta: "Talán ő tette, talán nem ő tette. De cáfolja. És a körülötte lévők is cáfolják. És egyébként a CIA sem mondta ki teljes határozottsággal, hogy ő tette".Belpolitikai kérdésekről szólvaMueller annak a különbizottságnak a vezetője, amely arra hivatott, hogy feltárja, összejátszottak-e az elnök 2016-os elnökválasztási kampánycsapatának a munkatársai az oroszokkal.Az elnök a Fed általa jelölt és kinevezett vezetőjét, Jerome Powellt és a FED kamatpolitikáját tette felelőssé a tőzsde elmúlt napokban tapasztalt visszaeséséért és a General Motors autóipari óriás gyárbezárásaiért. "Csöppet sem vagyok elégedett vele"- mondta Powellről. Mindazonáltal ez nem zavarja őt, mert - mint fogalmazott -Ismét elutasította a több minisztérium és kormányközi szervezet által a múlt hét végén nyilvánosságra hozott klímajelentést, amely szerint a globális felmelegedés káros hatásai egyre intenzívebben megtapasztalhatók szerte az Egyesült Államokban. Megismételte, hogy szerinte a klímaváltozást nem az ember okozza, és nem hisz abban sem, hogy a tudóstársadalomban egyetértés uralkodna ez ügyben.- mondta. Hozzátette, hogy ha körbepillantunk, akkor azt látjuk, tiszta a levegő és tiszta a víz is.