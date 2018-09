Trump lépései még Németországnak is fájnak

Az eddigi 2 százalékról 1,8 százalékra mérsékelte a német hazai össztermék (GDP) idei növekedésére adott előrejelzését a kölni gazdaságkutató intézet (Institut der deutschen Wirtschaft Köln - IW), a 2019-re adott prognózisát pedig még nagyobb mértékben, 2 százalékról 1,4 százalékra fogta vissza.Kiemelték, hogy az Egyesült Államok és Kína Németország legfontosabb partnerei közé tartozik, és olyan gazdaságként, amelynek "sikere nagyban függ az exporttól", már most megérzi a kereskedelmi korlátozások hatásait. A német gazdaság a feltörekvő országok teljesítményétől is függ, ezért az is visszaveti fejlődését, ha lassul Kína növekedése.A protekcionizmus hatása világszerte érezhető, mindenekelőtt Donald Trump amerikai elnök tevékenysége, az "America first" (Amerika az első) politikája és a Kínával kezdett kereskedelmi konfliktus hátráltatja a világkereskedelmet és a német gazdaságot. Azonban "nemcsak Trump fékezi a konjunktúrát" Németországban, hanem az energiaárak emelkedése és az utóbbi években jól teljesítő feltörekvő gazdaságok lassulásának növekedése, ami visszaveti az exportot és a hazai beruházásokat is - fejtették ki.Hozzátették, hogy kedvező fejlemények is mutatkoznak, így a magánszektor és az állami szektor fogyasztása továbbra is erőteljes, ami biztosítja, hogy a német gazdaság jövőre sem stagnál majd. A munkaerőpiac helyzete is tovább javul, a foglalkoztatottak száma az idén 44,820 millió, jövőre 45,180 millió lehet, ami éves szinten 1,2 százalékos, illetve 0,8 százalékos növekedés, a regisztrált munkanélküliek száma pedig a tavalyi 2,533 millió után az idén 2,352 millió, jövőre 2,247 millió lehet a 82,6 millió lakosú országban.