Trump miatt káosz törhet ki Iránban

Továbbra is küzdünk a megállapodásért, azért is, mert a biztonsági érdekeinket szolgálja

A több mint egy évtizeden keresztül folytatott tárgyalások révén 2015-ben kötött megállapodásról "senki sem állítja, hogy tökéletes, de mindenképpen jobb az alternatívánál, annál, hogy nincs megállapodás".Az iszlám köztársaság körüli helyzet további elmérgesedése "szélsőségesen veszélyes lenne", az atomprogramról kötött megállapodás pedig éppen ennek a veszélynek az elhárításához járult hozzá - mondta a miniszter a Passauer Neue Presse című lapban közölt interjúban.- mondta Heiko Maas, kiemelve, hogy Irán Európa szélesebb értelemben vett szomszédságában fekszik.Természetesen napirenden kell tartani az iráni vezetés tevékenységének káros vonatkozásait, például a szíriai polgárháborúban Bassár el-Aszad elnök támogatójaként betöltött szerepét, ballisztikus rakétaprogramjának ügyét és az emberi jogok érvényesítésében tapasztalható gondokat, "de aki a 'regime change' (rendszerváltás) reményét fűzi a jelenlegi folyamatokhoz, nem felejtheti el, hogy akármi is következik Iránban, az eddiginél is nagyobb problémákat okozhat" - mondta a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) politikusa a washingtoni kormány retorikájában előforduló angol kifejezést használva.Az amerikai politika lehetséges következményeivel kapcsolatban hozzátette:Az a káosz Iránban, amelyet Irakban vagy Líbiában megéltünk, még inkább destabilizálhatja az eleve nyugtalan régiót, ami nem állhat az érdekében mindazoknak, akik felelősen politizálnak" - mondta a német külügyminiszter.Kiemelte: döntő jelentősége van annak, hogy Irán folytathatja-e a kőolajkincs értékesítését, az export összeomlása súlyos gazdasági és társadalmi következményekkel járna, rendkívüli veszélyeket jelentő ingatagságot okozna Iránban.Washington májusban mondta fel a 2015-ös többhatalmi megállapodást, és jelezte: újabb büntető intézkedéseivel maximális nyomást akar gyakorolni Teheránra. Donald Trump amerikai elnök ugyanakkor többször beszélt arról is, hogy kész a párbeszédre Iránnal annak érdekében, hogy egy új, átfogó megállapodást kössenek, amely megnyugtatóan rendezi az iszlám köztársaság vitatott tevékenységeit, köztük ballisztikusrakéta-programját.Figyelmeztetett, hogy "az iráni rendszer választás előtt áll". Teherán "vagy változtat fenyegető és destabilizáló magatartásán, és akkor visszatérhet a világgazdaság körforgásába, vagy továbbra is a gazdasági elszigetelődés útját járja" - szögezte le Donald Trump.