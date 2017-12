Trump milliárdos pénzmegvonással fenyegette meg a világot Jeruzsálem miatt

Dollár-százmilliókat, sőt milliárdokat kapnak, aztán ellenünk szavaznak. Nos rendben, figyelni fogjuk ezeket a voksokat. Hadd szavazzanak csak ellenünk. Sokat megspórolunk. Minket aztán nem érdekel

A világ megváltozott. Az a felfogás, hogy erősebb vagyok, tehát igazam van, megváltozott. A mai világ az igazságtalanságok ellen lázong

A megvétózott határozattervezet azt követelte volna Donald Trump amerikai elnöktől, hogy vonja vissza a Jeruzsálem státuszára vonatkozó döntését, mellyel elismerte a várost Izrael fővárosának.

- hangoztatta Trump újságírók előtt a Fehér Házban.Nikki Haley, az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete is megtorlással fenyegette a határozattervezetet támogató országokat. Az ENSZ 193 tagállama közül a legtöbbnek eljuttatott levelében és Twitter-üzenetében is úgy fogalmazott, hogyAz értesülések szerintHaley azt írja, a Trump-kormányzat mindössze azt szeretné, hogy az államok elismerjék az izraeli-amerikai történelmi barátságot és partnerséget, illetve az Egyesült Államok nagykövetségének áthelyezésével kapcsolatos döntését. "Az elnök szorosan figyelemmel kíséri majd ezt a voksolást, és arra kért engem, hogy jelentsem számára, mely országok szavaznak ellenünk. Minden egyes voksot feljegyzünk" - olvasható a dokumentumban, amelybe az AP amerikai hírügynökség betekintést nyert."A világszervezetnél mindig azt kérik, tegyünk és adjunk többet. Így, amikor az amerikai nép akaratából arról döntünk, hová helyezzük a mi nagykövetségünket, nem arra számítunk, hogy azok, akiket támogattunk, ellenünk forduljanak. Csütörtökön szavazáson bírálják majd elhatározásunkat. Az Egyesült Államok jegyezni fog minden szavazatot".Rijád al-Malki palesztin és Mevlüt Cavusoglu török külügyminiszter a világszervezet közgyűlésénekEgyben reményüknek adtak hangot, hogy az államok nem hajlanak meg Haley nyomásgyakorlása előtt, és lelkiismeretük szerint voksolnak majd.Cavusoglu szerint egyetlen becsületes állam sem fog meghajolni.- tette hozzá. A határozattervezet előterjesztői Jemen és Törökország, ez utóbbi az Iszlám Együttműködés Szervezetének (OIC) soros elnöke.Az ENSZ-közgyűlés rendkívüli ülésének összehívására azután került sor, hogyamely semmisnek és bármiféle jogi vonzatot nélkülözőnek nyilvánította volna a Jeruzsálem státuszára vonatkozó egyoldalú döntéseket.Trump december 6-i döntése nyomán mindennaposak a tüntetések a palesztin területeken, és nemcsak az Egyesült Államokkal szemben ellenséges országok, de Washington számos szövetségese is elítélte az amerikai elnök határozatát.Jeruzsálem sorsa a palesztin-izraeli konfliktus jelenleg legkényesebb pontja. Izrael örök és oszthatatlan fővárosaként tekint a városra, miközben a palesztinok annak keleti, Izrael által megszállt, majd annektált részét tennék meg leendő államuk fővárosának.