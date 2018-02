Trump: Milyen jó lett volna, ha a tesitanárnak van fegyvere!

Tump szerint vannak lehetőségek az erőszak megfékezésére. Kifejtette, hogy támogatná, mert ezzel megakadályozhatók lennének a lövöldözések az oktatási intézményekben. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a tanárok fegyverekhez juttatása csakis akkor "működne", ha felhasználóik tudják, hogyan kell kezelni a tűzfegyvereket. Az elnök úgy vélte, hogy ha a parklandi iskola egyik sportedzőjének, aki megpróbálta megállítani a lövöldöző Nikolas Cruzt, lett volna fegyvere, akkor sikerülhetett volna elejét venni a tömegmészárlásnak. Az edző egyébként a halálos áldozatok egyike volt.Donald Trump hangsúlyozta azt is, hogy Nikolas Cruzt "már korábban, többször is el kellett volna csípni", mivel nem volt titok, hogy mentális betegséggel küszködik. Csakhogy ha valakinél meg is állapítanak ilyen betegséget, "nincsenek megfelelő gyógyító intézmények, ahol kezelhetnék" - tette hozzá Trump."Nagyon erősen figyelünk majd a fegyvereladásoknál a vásárló ellenőrzésére, és nagy súlyt helyezünk majd mentális állapotának alapos vizsgálatára" - szögezte le az elnök, kifejtve azt is, hogy valószínűleg emelik a fegyvervásárláshoz előírt életkort.Szerdán este a CNN hírtelevízió szervezésében vitát tartottak a fegyvervásárlás és -tartás szigorításáról. A vitaest egyik vendége Marco Rubio, floridai republikánus szenátor volt, akiről köztudomású, hogy nem a korlátozott fegyvervásárlás és -tartás híve, és választási kampányának finanszírozásához hozzájárult az NRA (Országos Fegyver Szövetség) is. A kubai gyökerű szenátor azonban a heves - tapssal és közbekiabálásokkal kísért - vitában a korábbiaknál megengedőbb álláspontot foglalt el: egyetértett Donald Trump azon felvetésével, hogyUgyanakkor elutasította az elnök másik javaslatát, amely a tanárok és az iskolai alkalmazottak felfegyverzéséről szól.A késő esti órákban megnyilatkozott az Országos Fegyver Szövetség (NRA) is. Az egyszerűen csak fegyverlobbiként emlegetett szövetség szóvivője, Jennifer Baker leszögezte: mindenféle korhatáremelés "a törvénytisztelő állampolgárokat bünteti bűnözők gonosz cselekedeteiért". A szóvivő hangsúlyozta azt is: a korhatár emelése megfosztaná a fiatal amerikaiakat az alkotmányban garantált fegyverviselési joguktól.