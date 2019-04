Trump most Mexikót fenyegette meg

vagy lezárja az amerikai-mexikói határt, vagy vámot vet ki a Mexikóban gyártott gépjárművekre.

Az elnök a Fehér Házban tartott gazdasági tanácskozáson újságíróknak fejtette ki álláspontját. Mint mondta:"Ha Mexikó nem akar nekünk segíteni, nem gond, de akkor vámokat vetünk ki a gépjárművekre. És ha ez nem működik, lezárjuk a határt" - fogalmazott Trump. Hozzáfűzte: "tudják, nem szoktam viccelni, úgyhogy ezt meg is teszem".Leszögezte: Mexikó egy évet kap arra, hogy cselekedjen, s ha nem tud eredményt felmutatni, akkor tesz lépéseket az amerikai kormány, de - mint fogalmazott - először inkább vámot vet ki, és nem a határt zárja le.Az amerikai elnök az elmúlt napokban többször is azt hangoztatta, hogy - mivel rendkívüli mértékben megnőtt az amerikai határ felé áramló migránsok áradata - lezárja a déli határokat. Múlt pénteken a határ lezárását erre a hétre ígérte, de ez végül nem történt meg. Amerikai elemzések szerint ebben része lehet annak is, hogy a gazdasági élet szereplői és befolyásos republikánus politikusok egyaránt arra figyelmeztettek, hogy a határlezárás komoly veszteségeket okozhat az Egyesült Államok gazdaságának.Larry Kudlow, a Fehér Ház gazdasági tanácsának igazgatója szerdán egy televíziós interjúban arról beszélt: a kormányzat olyan megoldásokon dolgozik, amelyek lehetővé tennék a kereskedelmi forgalom zavartalan áramlását.Andrés Manuel López Obrador mexikói elnök korábban együttműködést ígért, és a napokban vissza is vonta azt az engedélyt, amely lehetővé tette, hogy a migránsok szabadon mozoghassanak Mexikó területén.