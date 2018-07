Trump nagyon nem örül annak, hogy a Fed emeli a kamatokat

Az elnök kritikája történelmi szempontból is jelentős, hiszen nyíltan ritkán kritizálják a jegybank lépéseit az ország vezető politikusai."Nem örülök neki," mondta az elnök a CNBC műsorvezetőjének egy olyan interjúban, melyet csak holnap ad majd le a hírcsatorna. Trumpot arról kérdezték, hogy mit szól a kamatemelésekhez. "Emelünk és amikor emeltünk, megint emelni akarnak. Én nem igazán [akarok emelni] - és nem is örülök neki. De hagyom őket azt csinálni, amiről úgy gondolják, hogy a legjobb."A republikánus politikus egyébként úgy véli, Jerome Powell jegybankelnökkel egy "nagyon jó embert tett oda," a jegybank elnöki székébe.Trump elnök főleg amiatt aggódik, hogy a Fed akkor emeli a kamatokat, amikor az EKB és a BoJ laza monetáris politikát folytat, mivel szerinte ez versenyhátrányba taszítja az Egyesült Államokat."Én csak azt mondom, amit akkor is mondanék, ha egy egyszerű állampolgár lennék. Szóval ha valaki azt mondja nekem, hogy 'ajaj, ezt nem kellett volna elnökként mondanod,' én nem foglalkozom ezzel, mert az álláspontom nem változott," mondta az elnök."Nem tetszik az, hogy ennyi munkát fektetünk a gazdaságba és azt látom, hogy a kamatok emelkednek," tette hozzá.Trump szavait várhatóan éles kritika éri majd (ahogy ezt megszokhattuk), ebben az esetben éppen azért, mert a Fed az Egyesült Államokban politikától függetlenül működő intézmény és az elnökök nem szoktak beleszólni a működésébe.