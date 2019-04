Trump nem akar háborút, de belehajszolhatják

Nem gondolom, hogy háborút akarna. De ez még nem jelenti azt, hogy nem csalhatják bele

Zaríf rejtélyes utalást tett arra, hogy "valakik megpróbálnak esetleg előidézni egy incidenst, amely szélesebb válságot robbanthat ki".

Zaríf New Yorkban, Irán ENSZ-képviseletén adott interjút a Reuters hírügynökségnek szerdán, ahol többek között azt mondta:Zaríf szerint egy úgynevezett cserecsapat, soraiban a keményvonalas John Bolton amerikai nemzetbiztonsági tanácsadóval és a konzervatív Benjámin Netanjahu izraeli kormányfővel, konfliktusba kergetheti Trumpot Iránnal. "A mostani politika megalkotói egyszerűen nem akarnak tárgyalásos rendezést. Hadd tegyem világossá, hogy Irán nem akar konfrontációt, de szükség esetén meg fogja védeni magát" - tette hozzá.Teherán és Washington között egyre feszültebb a viszony, mióta tavaly májusban Trump bejelentette, hogy országa kivonul az iráni nukleáris program korlátozását célzó, 2015-ben aláírt többhatalmi megállapodásból, és újra életbe lépteti az atomalku ratifikálásakor felfüggesztett szankciókat az iszlám köztársasággal szemben. Idén áprilisban pedig Washington terrorszervezetté nyilvánította az iráni Forradalmi Gárdát, és úgy döntött, megszigorítja az iráni olaj vételénere irányuló szankcióit. Zaríf szerint Irán megfontolt választ fog adni az Egyesült Államok - általa veszélyesnek nevezett - politikájára.A tárcavezető abszurdnak nevezte az Egyesült Államok iráni Forradalmi Gárdával kapcsolatos döntését, egyben hangsúlyozta, hogy Teherán nem fog katonai választ adni erre, hacsak Washington nem változtat a játékszabályokon. Az amerikai hadsereg eddig nem tett utalást arra, hogy megváltoztatja az iráni erőkkel szembeni viselkedését a Forradalmi Gárda terrorszervezetté nyilvánítását követően.Arra a kérdésre válaszolva, hogy az amerikai hadihajók továbbra is átkelhetnek-e a Hormuzi-szoroson, Zaríf így felelt: "Ha az Egyesült Államok továbbra is betartja a játékszabályokat, akkor annak dacára, hogy az amerikai jelenlétet a Perzsa-(Arab-)öbölben alapvetően károsnak tartjuk, nem fogunk intézkedéseket tenni ellene".Az amerikai szankciókról szólva Zaríf kijelentette: úgy véli, mindig van mód a kikerülésükre. "Nekünk PhD-nk van ebből" - fűzte hozzá. A tárcavezető elismerte, hogy az amerikai szankciók ártanak az iráni embereknek, és a kormány mindent megtesz, hogy értékesíthesse olaját, így gondoskodva állampolgárairól.Arra a kérdésre, hogy Irán kinek tudna még eladni olajat, Zaríf így válaszolt: "Ha megmondanám, akkor nem adhatnánk el nekik".