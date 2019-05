Trump nem hallgat tovább, megszólalt abortusz-ügyben

Legutóbb a héten, Alabama és Missouri államokban olyan törvényt szavaztak meg, illetve írt alá a kormányzó, amely megtiltja a művi terhesség-megszakítást még nemi erőszak és vérfertőzés következtében bekövetkező terhesség esetében is. Mindkét állam csak akkor engedélyezi a terhesség megszakítását, ha az anya élete veszélyben van.Trump elnök nem teljesen ért egyet a megszigorított abortusztörvények egyes részleteivel. Hangsúlyozva, hogy Ronald Reagan néhai elnökkel azonos állásponton van, a Twitteren azt írta: "erőteljesen az élet védelme mellett állok, de három kivétellel, nemi erőszak, vérfertőzés és az anya életének védelme".Leszögezte, hogy az élet védelme érdekében "messzire jutottunk". "Teljesen új és pozitív attitűd alakult ki az élethez való jogot illetően" - fogalmazott az egyik mikroblog-bejegyzésben. Ostorozva a radikális baloldal álláspontját, miszerint a terhesség késői szakaszában is lehet abortuszt végrehajtani, Trump összefogást sürgetett 2020-ra, hogy - mint írta -"győzzünk az élet védelméért".Az Egyesült Államokban az utóbbi hónapokban több, elsősorban közép-nyugati és déli amerikai tagállamban fogadtak el az abortuszt szigorúan korlátozó törvényt. Ez történt például Arkansas államban, Georgiában, Kentuckyban, Ohióban, Louisianában, Missouriban és Alabamában. Egyes államokban, például Kentuckyban vagy Georgiában civil szervezetek már megtámadták a törvényt, amelynek végrehajtását átmeneti időre fel is függesztették. További 16 államban készülnek korlátozásokat megszavazni az abortusz szigorítására.Az egyes tagállamokban elfogadott törvények nem egyformák, de többnyire a magzat első szívdobbanásától kezdve megtiltják a terhesség-megszakítást, az ezt végrehajtó orvosokat pedig súlyos börtönbüntetésekkel sújtanák. Az eddig legszigorúbb törvényt - amelyet a kormányzó a hét elején írt alá - Alabamában hozták, ahol már a fogantatás pillanatától tilos az abortusz, és a törvény nem tesz kivételt nemi erőszak, vagy vérfertőzés miatt bekövetkező terhesség esetében sem.Az alabamai abortusztörvény a republikánus szavazókat és politikusokat is megosztja. Kevin McCarthy, a szövetségi képviselőház republikánus frakciójának vezetője például úgy fogalmazott, hogy Alabamában "túl messzire mentek". A demokrata párti politikusok általában ellenzik az abortusz korlátozását, az alabamai törvény pedig különös felháborodást keltett a körükben. Elizabeth Warren massachusettsi szenátor, a demokraták egyik elnökjelölt-aspiránsa kijelentette: az alabamai tiltás "veszélyes és különösen kegyetlen".