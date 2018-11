Trump nem hoz büntető intézkedést a szaúdi trónörökös ellen

A Fehér Ház kedden közleményt adott ki, amelyben Donald Trump leszögezte, hogy az Egyesült Államok "rendíthetetlen partnere" kíván maradni Szaúd-Arábiának, még akkor is, ha - mint fogalmazott - "nagyon is előfordulhat", hogy a szaúdi koronahercegnek tudomása volt Dzsamál Hasogdzsi meggyilkolásáról.Az elnök jelezte azt is, hogy nem áll szándékában felmondani a Rijáddal kötött fegyvereladási megállapodásokat, mert szerinte ha felmondanánk ezeket a szerződéseket, Oroszország és Kína óriási hasznot húzna belőle.A Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) múlt hét végén kiszivárogtatott elemzése szerint Dzsamál Hasogdzsit Mohamed bin Szalmán, szaúdi koronaherceg utasítására gyilkolták meg a törökországi Isztambulban. A szaúdi ualkodó és a koronaherceg egyaránt határozottan cáfolta, hogy tudomása lett volna a gyilkosság tervéről és végrehajtásáról.