Trump szintet lépett a kereskedelmi háborúban

For 10 months, China has been paying Tariffs to the USA of 25% on 50 Billion Dollars of High Tech, and 10% on 200 Billion Dollars of other goods. These payments are partially responsible for our great economic results. The 10% will go up to 25% on Friday. 325 Billions Dollars.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 5, 2019

....of additional goods sent to us by China remain untaxed, but will be shortly, at a rate of 25%. The Tariffs paid to the USA have had little impact on product cost, mostly borne by China. The Trade Deal with China continues, but too slowly, as they attempt to renegotiate. No! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 5, 2019

After spending more than $35,000,000 over a two year period, interviewing 500 people, using 18 Trump Hating Angry Democrats & 49 FBI Agents - all culminating in a more than 400 page Report showing NO COLLUSION - why would the Democrats in Congress now need Robert Mueller....... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 5, 2019

Hogyan tovább?

A piacok idegesek

Twitter-bejegyzésében az elnök azt írta: szerinte részben e vámoknak köszönhetőek az Egyesült Államok gazdasági eredményei, és ezért tervezi rövid időre megemelni a vámtarifákat 25 százalékkal. Mint írta: "Kína tíz hónapon keresztül a higtech-árucikkek után 50 milliárd dollár értékben 25 százalékos vámot, a más portékák után pedig 200 milliárd dollár értékben 10 százalékos vámot fizetett az Egyesült Államoknak. Részben ezeknek a kifizetéseknek tudhatók be nagyszerű gazdasági eredményeink. Ez a tíz százalék péntektől 25 százalékra emelkedik. 325 milliárd dollár...".Trump hozzátette: a kereskedelmi tárgyalások Kínával folytatódnak, de túlságosan is lassan, miközben ők megpróbálják újratárgyalni az egészet. Nem!".Februárban az amerikai elnök azt mondta, hogy elhalasztja a kínai portékákra tervezett, 25 százalékos vámok kivetését. Akkor arra hivatkozott, hogy "alapvető haladás" történt az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalásokon a technológiai transzfer és a szellemi tulajdon védelme ügyében.Steven Mnuchin amerikai pénzügyminiszter és Robert Lighthizer, az Egyesült Államok kereskedelmi főtárgyalója Pekingben a múlt héten zárta le a kétoldalú tárgyalásokat, amelyek a héten szerdán Washingtonban folytatódnak a kínai miniszterelnök-helyettes vezetésével. Amerikai lapértesülések szerint a kínai delegációban ezúttal több mint egy tucat kormányzati hivatal és ügynökség munkatársai, több mint száz tisztségviselő vesz részt. A pekingi tárgyalási forduló után az amerikai pénzügyminiszter kifejezetten optimistán nyilatkozott a megállapodást illetően.Kína washingtoni nagykövetsége amerikai lapok megkereséseire nem kívánt reagálni Trump Twitter-bejegyzésére.A bejelentés után bizonytalanná vált, hogy folytatódnak-e a héten a kínai-amerikai kereskedelmi tárgyalások - tudatta egy kínai forrás és a Global Times című kínai pártlap főszerkesztője hétfő reggel. Hu Hszi-csin, a Global Times főszerkesztője hétfőn egy Twitter-bejegyzésben úgy vélekedett:Egy, a tárgyalásokhoz közelálló forrás pedig a The Wall Street Journal amerikai nemzetközi napilapnak elmondta: a kínai fél a tárgyalások a tervek szerint szerdán kezdődő legújabb szakaszának lemondását fontolgatja. Hozzátette: a döntés Liu Ho kezében van, aki, ha úgy határoz, hogy nem utazik Washingtonba a héten, azzal Peking hivatalos irányelvét követné, miszerint nem tárgyalnak fenyegetés alatt.A kínai állami sajtó helyi idő szerint hétfő reggelig nem számolt be Trump bejelentéséről, amelyre ugyaneddig hivatalos reakció sem született Peking részéről.TRump fenyegetése komoly mozgást váltott ki a részvénypiacokon. Az ázsiai börzék mind mínuszban álltak hétfő reggel fél hétkor, az olajár 1,50 százalékkal csökkent, a kínai jüan pedig 3,5 hónapos mélypontra süllyedt.A sanghaji börze 5,19 százalékos, a hongkongi pedig 3,45 százalékos gyengülést jelzett reggel 7 óra körül, de szinte mindenütt másutt is egy százalék mínuszban álltak az indexek. A tokiói börze hétfőn zárva volt.Az északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára 1,54 dollár, 2,19 százalék csökkenéssel, 69,29 dollárra esett, a nyugati féltekén irányadó WTI olajfajta ára pedig 1,43 dollárral, 2,31 százalékkal, 60,51 dollárra süllyedt.

A jüan is megsínylette a kiújult feszültséget Washington és Peking között, 3,5 havi mélypontra, 6,7980-ra gyengült a dollárral szemben.