Trump újra az összes kínai import megemelt vámjával fenyeget

Trump az lenne egy elfogadható megállapodás a kínaiakkal, ha biztosítanák a fair verseny szerinti hozzáférést a kínai piacokhoz és korlátoznák a szellemi tulajdonlopásokkal kapcsolatos gyakorlatot.

Az Egyesült Államok eddig több lépésben 200 milliárd dollárnyi kínai importtermékre vetett ki 10%-os vámot, de az elfogadott menetrend szerint ez január elsejétől 25%-ra ugrana és(akár egy létrejövő kínai-amerikai megállapodás mellett is).Sőt, azt is kijelentette, hogyHozzátette azt is, hogy ez akár az Apple Kínában gyártott iPhone-jaira is vonatkozna, mert szerinte az amerikai fogyasztók könnyedén együtt tudnának élni egy 10%-os importvámmal (az emiatti áremelkedéssel).A lap egyébként megjegyezi, hogy(halasszák el ennek hatályba lépését és kezdjenek róla hivatalos tárgyalásokat) és ennek érdekében küldtek már egy anyagot is, de Trump tanácsadói körében ezzel elégedetlenek.Az akár teljes kínai importra kivetett amerikai vámok hatásával kapcsolatban megoszlanak a vélemények, hogy mennyire lassítaná az amerikai gazdasági növekedést, vannak, akik szerint csak csekély hatású lenne az 500 milliárdos importvám a 19 ezer milliárdos gazdaságra. Mások szerint ezAz ügy másik érintettje, Kína kapcsán azt jegyzi meg a WSJ, hogy a kínai állami tanács kutatóintézetének helyettes minisztere szerint a termelési, beruházási és fogyasztási döntésekre gyakorolt hatások miattEurópai szempontból az is lényeges, hogyMint ismert, július végén sikerült elérnie Jean-Claude Junckernek, az Európai Bizottság elnökének, hogy egyelőre ne vonatkozzon az európai autógyártókra a megemelt vám, tárgyalások indultak, igaz azok állásáról kevés információi van, de a nagy európai gyártók a napokban Washingtonba látogathatnak.Az interjúban Trump az európai megemelt vámok kapcsán úgy fogalmazott: "én egy vám ember vagyok", amellyel feltehetően arra utalt, hogy fogadják el az őt kritizálók, a vámok emelésével és egyéb adminisztratív lépésekkel akarja elérni azt, amit akar. Arra, hogy nem sok esély van a januártól az európai autószektorra is megemelkedő vámok elkerülésére, egy őszi cikkünkben már felhívtuk a figyelmet:Trump kijelentései kapcsán Tao Dong, a Credit Suisse Private Banking Hong Kong-i egységének alelnöke úgy fogalmazott a Bloombergnek : mindez lényegében tárgyalástechnika, azaz egy fontos esemény előtt nagy nyomást helyez a tárgyalófélre, hogy az átérezve a tétet, engedjen és szerinte mindez jól beleillik a Trump-stáb által eddig képviselt irányba.