Trump venezuelai küzdelemről beszél

Spoke today with Venezuelan Interim President Juan Guaido to congratulate him on his historic assumption of the presidency and reinforced strong United States support for Venezuela's fight to regain its democracy.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 30, 2019

....Large protests all across Venezuela today against Maduro. The fight for freedom has begun! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 30, 2019

A hadsereget noszogatják Jól látszik, hogy Maduró hatalmának megdöntéséhez a hadsereg pálfordulására számít az Egyesült Államok. Az ilyen típusú üzengetések újabb állomása Guaidó cikke. A több ország által ideiglenes államfőnek tekintett ellenzéki vezető a The New York Times című amerikai lapban írt véleménycikkében bejelentette, hogy tárgyalásban állnak a hadsereg és a biztonsági szolgálatok képviselőivel.



Guaidó a demokrácia helyreállítását, ideiglenes kormány létrehozását ígérte és szabad választásokat. Ehhez szükség van a hadsereg kulcsfontosságú vezetőinek támogatására - szögezte le, és közölte, hogy titokban többször találkoztak a hadsereg és a biztonsági szolgálatok vezetőivel. "Amnesztiát ajánlottunk mindenkinek, aki nem követett el emberiesség elleni bűncselekményt" - fogalmazott.

Donald Trump szerda este Twitteren erősítette meg, hogy délután telefonon beszélt Juan Guaidóval, az Egyesült Államok által ideiglenes államfőként elismert venezuelai ellenzéki politikussal. Guaidó ezt már szerdán délután bejelentette Caracasban.Mikroblog-bejegyzésében az amerikai elnök "történelminek" nevezte Guaidó várható elnökségét és megerősítette, hogy az Egyesült Államok "erőteljesen támogatja Venezuela harcát a demokráciája visszanyeréséért". Egy következő bejegyzésben pedig - utalva a szerdai Nicolás Maduro hivatalban lévő elnök elleni, több tízezer főt számláló venezuelai tüntetésekre - kijelentette: "megkezdődött a harc a szabadságért".A Fehér Ház eközben bejelentette: Mike Pence alelnök pénteken részt vesz egy Juan Guaidó melletti szimpátiatüntetésen Miamiban. A megmozduláson részt vesznek Marco Rubio és Rick Scott republikánus szenátorok, Mario Diaz-Balart republikánus képviselő és Ron DeSantis, Florida republikánus kormányzója.John Bolton nemzetbiztonsági tanácsadó szintén a Twitteren jelentette be, hogy az amerikai kormány szankciókat hozott az Albanisa nicaraguai magánvállalat ellen, mert venezuelai nyersolajjal kereskedik. "A PDVSA (a legnagyobb venezuelai állami olajvállalat) szankcionálásával az Albanisát is büntető intézkedéssel sújtottuk, hiszen közös vállalata van a PDVSA-val, és ebből keni meg Daniel Ortega (nicaraguai elnök) korrupt rezsimjét" - fogalmazott Bolton.Egy következő bejegyzésében a nemzetbiztonsági tanácsadó azt javasolta a bankároknak, kereskedőknek és általában az üzleti élet szereplőinek, hogy, mert mindezt "a néptől lopta el a Maduro-maffia".A Reuters brit hírügynökség ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy a Maduro-kormánynak az olajkitermelés csökkenése, valamint a legújabb amerikai szankciók miatt komoly nehézségei vannak a Venezuelába hatalmas összegeket befektető Kína és Oroszország által nyújtott kölcsönök visszafizetésével. Erre tekintettel - vélte a Reuters - megfigyelők azt találgatják, hogy az orosz Nordwind Airlines egy Boeing 777 típusú utasszállítójának Moszkvából Caracasba érkezése vajon annak jele-e, hogy a Maduro-kormány elkezdte az ország aranytartalékait kivinni külföldre. Tavaly ugyanis Venezuela mintegy 900 millió dollár értékű aranyat szállított Törökországba. A hírügynökség hozzátette, hogy bár az orosz utasszállító szerdán elhagyta Venezuelát, közben érkezett egy Boeing 757-es orosz teherszállító repülőgép a caracasi repülőtérre. Oroszország és Venezuela között nincsenek rendszeres repülőjáratok.A Reuters a múlt héten jelentett orosz forrásokra hivatkozva arról, hogy a Kremlhez közeli orosz Wagner zsoldoshadsereg tagjai érkeztek Venezuelába, hogy megerősítsék Nicolás Maduro elnök védelmét. A források szerint a zsoldosok charter járatokkal érkeztek Caracasba.Elliott Abrams, az amerikai külügyminiszter napokban kinevezett venezuelai különmegbízottja eközben közölte: az Egyesült Államok megőrzött bizonyos kommunikációs csatornákat Nicolás Maduro elnök kormányzatával. "Azért tartjuk a kapcsolatot, mert aggasztanak bennünket egyes kérdések, így a Venezuelában lévő amerikaiak biztonsága is" - mondta Abrams. "Hosszú idő óta tartunk fenn kapcsolatot több olyan országgal is, amelyet diplomáciailag nem ismerünk el" - tette hozzá, hangsúlyozva az amerikai érdekek elsődlegességét.Abrams úgy vélte, hogy a venezuelai hadseregben és a biztonsági erők körében nagy a megosztottság, miközben az ellenzék folyamatosan arra szólítja fel őket, hogy szakítsanak Maduróval.Maduro az egyre súlyosbodó politikai és gazdasági válság közepette bejelentette: városszépítési projektet indít az országban, amire 1 milliárd eurónyi forrást szánnak - jelentette a TASZSZ orosz hírügynökség. Az elnök közölte: megkezdődött a "Szép Venezuela - Együtt mindenre képesek vagyunk" nevet viselő program, amelynek keretében 62 városban indítanak munkálatokat, hogy Latin-Amerika legszebb és legkorszerűbb településeivé váljanak.Bogotai sajtóértekezletén Christian Krüger, a bevándorlási hivatal vezetője nem zárta ki, hogy az elkövetkező hetekben bővülni fog a kolumbiai területről kitiltottak listája.Közben Montevideóban, Uruguay fővárosában bejelentették: február 7-én Uruguay és Mexikó nemzetközi konferenciát szervez azon országok és szervezetek részvételével, amelyek "semleges" álláspontot foglaltak el a venezuelai helyzet megítélésében. Uruguay és Mexikó nem ismerte el ideiglenes elnökként Guaidót és tárgyalásos megoldást szorgalmaz a venezuelai válság rendezésére.