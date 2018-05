Trumpék azonnal nekiláttak az iráni szankciók kivetésének

A 90 nap elteltével, augusztus 6-tól a minisztérium minden engedélyt visszavon, amely amerikai vállalatoknak lehetővé tette, hogy üzleti tárgyalásokat folytassanak Iránnal.

Kanada és Japán nem örül A kanadai kormány "sajnálkozik" amiatt, hogy az amerikai elnök az iráni atomegyezmény felmondásáról döntött, Japán pedig "szoros figyelemmel" követi a döntés hatását - jelentették be a külügyminisztériumok.



"A JCPOA (Közös Átfogó Cselekvési Terv) szigorú, eddig példa nélküli nemzetközi ellenőrzés alá vonta az iráni atomprogramot" - hangsúlyozta Chrystia Freeland kanadai külügyminiszter egy közleményben. Emlékeztetett arra, hogy két héttel ezelőtt a Hetek országcsoportja (G7), benne az Egyesült Államokkal megállapodott, hogy "biztosítani fogják, hogy az iráni atomprogram kizárólagosan békés természetű legyen".



"Kanada a hatékony normákra alapozott nemzetközi rendet támogatja, és úgy véli, hogy JCPOA-ra szükség van ahhoz, hogy megakadályozzák, hogy Irán atomfegyvert fejlesszen ki" - írta a külügyminiszter.



Tokióban Kono Taro külügyminiszter közölte, hogy Japán szoros figyelemmel követi, hogy milyen hatása lesz az amerikai elnök döntésének. Közölte azt is, hogy országa tárgyalásokat fog folytatni az érintett országokkal a megállapodás fenntartásáról.

Mnuchin bejelentette: ezután nem engedélyezik a Boeing és az Airbus repülőgépgyártó cégeknek, hogy polgári repülőgépeket, vagy alkatrészeket adjanak el Iránnak.szóvivője, Gordon Johndroe kedden közölte: a cég, ahogyan eddig is, ezután is együttműködik a kormányzattal. Dennis Muilenburg, a Boeing vezérigazgatója a múlt hónapban arról nyilatkozott, hogy a cégnek nincs rendelésállománya Iránból. Nyilatkozatát azután tette közzé, hogy 2018 elején kellett volna teljesítenie az Iránnal még 2016 decemberében kötött, 16,6 milliárd dollár értékű szerződés első szállításait. Az Iran Air iráni nemzeti légitársaság 15 Boeing 777-es típusú repülőgépet és további alkatrészeket rendelt.A több iráni légitársasággal szerződést kötő európai repülőgépgyártókommunikációs vezetője, Rainer Ohler kedden délután úgy nyilatkozott: a cégnél egyelőre tanulmányozzák Washington döntését, és kell egy kis idő ahhoz, hogy "döntsenek azokról a lépésekről, amelyek a vállalati politikát összeegyeztetik a szankciós előírásokkal".Az amerikai pénzügyminisztérium rögtön azután tette közzé honlapján a szankciók újbóli érvénybe léptetéséről szóló közleményét, hogy Donald Trump elnök közölte döntését az atomalku felmondásáról. A közlemény szerint a tárcaBevezeti továbbá a fémkereskedelemre az acél-, és szénexportra, valamit az alumínium-eladásokra vonatkozó korábbi szankciókat is.