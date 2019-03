Trumpot átvágja Kim Dzsong Un?

Majd meglátjuk, még túl korai bármit is mondani. Ezek még csak az első jelentések. Nagyon, nagyon csalódnék Kim elnökben, bár nem hiszem, hogy ez így lesz. Meglátjuk, mi történik, végül minden meg szokott oldódni

- mondta az Egyesült Államok elnöke a Fehér Ház Ovális Irodájában újságíróknak. Később fontosnak tartotta hozzáfűzni, hogy személy szerint jó a viszonya Kim Dzsong Un észak-koreai vezetővelKedden láttak napvilágot azok a jelentések, amelyek arról számoltak be, hogyA hírt a Yonhap dél-koreai hírügynökség és a koreai kutatásokkal foglalkozó washingtoni Stimson Intézet 38 North nevű hírportálja közölte műholdas felvételekre hivatkozva.Szerdán a Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központja (CSIS) nevű kutatóintézet - ugyancsak műholdas felvételekkel alátámasztva - szintén közzétett egy jelentést, amely szerint Észak-Korea gyors ütemben állítja helyre a szóban forgó rakétakilövő helyet.John Bolton, Donald Trump nemzetbiztonsági tanácsadója kedden este egy televíziós interjúban figyelmeztette Észak-Koreát, hogy nemcsak a jelenleg érvényben lévő szankciók fenntartásával, hanem újabb büntetőintézkedésekkel is szembe kell néznie, amennyiben nem vállal kötelezettséget rakéta- és atomfegyverprogramja teljes feladására.Sarah Huckabee Sanders, a Fehér Ház szóvivője szerdán közölte: az amerikai kormány továbbra is tárgyal Észak-Koreával. A szóvivő további részletekről nem kívánt nyilatkozni.