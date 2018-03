Trumppal fog tárgyalni az EU a holnap életbe lépő védővámokról

Megállapodtunk, hogy azonnali megbeszéléseket kezdünk Trump elnökkel és a Trump-kormányzattal a minket aggodalommal eltöltő kereskedelmi ügyekben, beleértve az acél- és alumíniumvámokat, annak érdekében, hogy kölcsönösen elfogadható gyors megoldást találjunk

Cecilia Malmström szerda óta tárgyal Washingtonban az acél-és alumíniumárukra kivetett amerikai védővámok miatt kialakult konfliktus remélt rendezése érdekében. A Donald Trump amerikai elnök által elrendelt vámintézkedésnek pénteken kell életbe lépnie, s az Európai Unió - Kanadához és Mexikóhoz hasonlóan - mentességet szeretne kapni.- olvasható a közös közleményben.Az amerikai elnök március 8-án jelentette be, hogy 25 százalékos védővámot vet ki az acélra és 10 százalékos vámot pedig az alumíniumtermékekre, arra hivatkozva, hogy védeni akarja az amerikai ipart és garantálni az amerikai nemzetbiztonságot. Döntése tiltakozást váltott ki az Európai Unióban is.Trump a bejelentést követően mindazonáltal mentesítette a vámok alól Kanadát és Mexikót, és felhatalmazta Wilbur Ross kereskedelmi minisztert, hogy kezdjen tárgyalásokat más országokkal is az esetleges vámmentességről.Az uniós biztos szerdán megbeszéléseket folytatott Robert Lighthizer amerikai kereskedelmi főtárgyalóval is.Hétfőn és kedden egyébként Washingtonban tárgyalt Peter Altmaier német gazdasági miniszter is, aki szintén kompromisszumot sürgetett az Egyesült Államok és az Európai Unió között. Francia kollégája, Bruno Le Maire közben a G20-as országcsoport pénzügyminisztereinek Buenos Airesben folyó tanácskozásán azt hangoztatta, hogy Párizs "feltételek nélküli" felmentést követel az amerikai védővámok alól.