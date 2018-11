Tud még hova erősödni az amerikai munkaerőpiac - Fordul a dollár?

Az amerikai munkanélküliségi ráta maradt 3,7%-on a 250 ezer új munkahely ellenére is, bár ez is 48 éves mélypontot jelent. A szeptemberi elsőre is kifejezetten alacsony 134 ezres adatot még lejjebb módosították most 118 ezerre. A szakemberek azonban ennél is fontosabbnak tartották azt, hogy a bérek 3,1%-kal nőttek októberben az előző év hasonló időszakához képest, hasonlóra pedig több mint kilenc éve nem volt példa, utoljára 2009 közepén, a válságot követő kilábalás során haladta meg a 3%-ot a béremelkedési ütem.A friss adatok újabb muníciót adhatnak a Fed kezébe, hogy folytatni kell a megkezdett kamatemelést, hiszen egyrészt a munkaerőpiac továbbra is kifejezetten erős, a béremelkedési ütem pedig akár inflációt is generálhat. Így hiába kap folyamatos kritikákat Donald Trump részéről az amerikai jegybank, várhatóan folytatja majd a kamatemeléseket.Az adatok megjelenése után a dollár elkezdte ledolgozni délelőtt összeszedett gyengülését az euróval szemben, most 1,1426 körül jár az euró-dollár árfolyam, de még ez is 0,2 százalékkal magasabb a csütörtökinél.