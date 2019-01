Túlélheti May a ma esti szavazást - De mi jön utána?

A többségi kormányzáshoz szükséges északír unionisták (DUP) több képviselője is jelezte az elmúlt órákban, hogy a ma este 8-kor sorra kerülő szavazáson támogatni fogják May kormányát., az kell, hogy a Konzervatív Pártból csak nagyon kevesen szavazzanak saját kormányuk ellen (bizonyos szavazási szabályok miatt néhány ellenzéki képviselő nem szavazhat ma este, így az még "belefér", ha pár konzervatív párti képviselő szembemegy a kormányfővel)., hiszen azt még a May-ellenes és befolyásos Jacob-Rees Mogg is jelezte, hogy összezár a kormányfő mögött az esti szavazáson.Amint azt már a tegnapi forgatókönyv-elemzésünkben jeleztük: a bizalmatlansági indítványt tehát egyelőre várhatóan elbukja a kezdeményező Jeremy Corbyn Munkáspárti vezér, de fontos tudni, hogyés ezzel nehezítheti a parlamenti munkát, illetve szűkítheti a kormány manőverezési képességét.A bizalmatlansági indítványok szabálya szerint a 650 fős parlamentben legalább 318 támogató szavazatot kell kapnia Maynek ahhoz, hogy túlélje a támadást (bő egytucatnyi képviselő különböző okok miatt nem szavaz). A vita most délután 2-től zajlik a brit alsóházban a bizalmatlansági indítványról, este 8-kor szavaznak és negyed 9 körül várható az eredmény., akkor a szabályok szerint január 21-én éjfélig (jövő hétfő) elő kell állnia egy továbbhaladási javaslattal (B-tervvel), hogy a Brexit ügyében merre akar menni az Európai Bizottsággal. Ehhez nyilván addig (informálisan) egyeztet az ellenzékkel is, hogy olyan irányba haladjon az "újratárgyalás" során, amelyről később esély lesz egy második parlamenti szavazáskor többséget elérni. A May által hétfőig bemutatandó továbbhaladási javaslatról a parlamentnek szavaznia kell és ehhez is lehet képviselői módosító indítványokat "tűzni"., akkor egyelőre nem kell lemondania, hanem a brit szabályok szerint elindul egy 14 napos intervallum, amely alatt bármelyik párt kiállíthat egy kormányt és ha valamelyik formáció többséget kap az alsóházban, akkor az a formáció folytathatja a kormányzást. Az is elképzelhető tehát, hogy a Konzervatív Párt marad hatalmon, de May nélkül, de az is, hogy Jeremy Corbynék kerülnek a kormányrúdhoz. Ha viszont egyetlen formáció sem kapja meg a parlament többségének bizalmát a 14 nap alatt (esélyes), akkor jutunk el ahhoz, hogyEnnek lebonyolítási időigénye miatt március eleje-közepe körül lenne leghamarabb új kormánya Nagy-Britanniának és csak ezután kezdene el érdemben újratárgyalni bármit is az Európai Bizottsággal. Így ebben, mert a következő hetekben kérdéses, hogy érdemben milyen más tartalmú Brexit-megállapodást tudna kiharcolni a brit kormány az EU-val, amit a brit parlament többsége még március 29. előtt el is fogadna. Március 22-23-án EU-csúcs lesz, a feszültség annak környékén kifejezetten nagy lehet és ha addig nincs más megoldás, legkésőbb azon az ülésen történik majd meg a brit kilépési időszak kinyújtása.