Úgy érzed, minden egyre drágább Magyarországon? - Van egy jó hírünk

Talán a javán már túl vagyunk

A májusi 3,9 százalékról júniusban 3,4%-ra csökkent az éves infláció Magyarországon, és a Portfolio által megkérdezett szakemberek arra számítanak, hogy júliusban sem gyorsult ismét az áremelkedési ütem. A KSH csütörtök reggel teszi közzé az adatot. Az adat azért lesz kiemelten fontos, mert tavasszal az MNB inflációs célsávjának (3 plusz-mínusz 1 százalék) felső szélét közelítette az infláció, így a jegybank szempontjából sem érdektelen, mi lesz a folytatás.

Az infláció várható alakulását meghatározó tényezőkben továbbra is kettősség figyelhető meg. Az élénk belső kereslet emeli, míg a romló külső konjunktúra az év második felétől fékezi az áremelkedés ütemét. A külső dezinflációs hatások erősödésével az adószűrt maginfláció az idei év végétől fokozatosan 3 százalékra csökken

- hangsúlyozta a Monetáris Tanács július végi kamatdöntése után.Egyelőre a szakértők is hasonlóan látják a helyzetet: a Portfolio által megkérdezett hét elemző a júniusihoz hasonló, 3,4 százalékos drágulási ütemre számít, csak egy szakértő vár emelkedést a legutóbbi adathoz képest.

Az OTP Bank elemzői szerint az infláció stagnálása mellett az üzemanyag és az élelmiszer inflációja is okozhat negatív meglepetést. A bank előrejelzése szerint szeptember-októberre akár újra 3 százalék környékére is eshet a drágulás üteme, jövőre pedig az alacsonyabb élelmiszerárak miatti bázishatásból kifolyólag az éves átlagos infláció 2,5% körül alakulhat.Nyeste Orsolya, az Erste Bank elemzője úgy véli, hogy ugyan néhány szezonális faktor az infláció csökkenése felé mutat, viszont a szolgáltatások inflációja továbbra is magas maradhatott. Éppen ezért kiemeli, hogy 3,3%-os prognózisukat a szokásosnál nagyobb bizonytalanság övezi, jelenleg úgy véli, hogy a nyári hónapokban az infláció kissé magasabb pályát fog bejárni, mint korábban gondoltuk miközben a maginflációs mutatók 3,5% felett maradnak. Szerinte az infláció 4% körül tetőzhet augusztus-szeptember környékén.

Jelentős felfelé mutató kockázatok ütötték fel a fejüket a Fed kamatvágása óta eltelt időszakban. A dollár jelentős erősödése a dollár/forint keresztet rekordszintre lökte és már karnyújtásnyi távolságra van a 300-as szint is. Mindez az energiaimporton keresztül Magyarország számára jelentős inflációs nyomást hozhat a következő hónapokban. Ez nem csak a headline, de az adószűrt maginflációs mutatóra is hatással lehet

Mire figyel az MNB?

A mérséklődő inflációs nyomás, a romló nemzetközi környezet, és a nagy jegybankok monetáris lazítása miatt az MNB nincsen lépéskényszerben. Ezt erősíti az is, hogy a gazdaságpolitika más fontosabb szereplői is olyan lépéseket tettek, amelyek részben leveszik az MNB válláról a terhet

- kommentálta a folyamatokat Virovácz Péter, az ING elemzője.Suppan Gergely, a Takarékbank elemzője azt emelte ki, hogy akár már tetőzhetett is az infláció, egyre erősebb az importált dezinfláció hatása, a forint tavalyi nagy gyengülése is lassan kikerül a bázisból.A fentiek mellett a szakemberek többsége még nem gondolja, hogy elérte csúcsát az infláció, az év végére még 3,7 százalékos a becslések mediánja. Ezt követően jövőre folytatódhat a lassú csökkenés, 2020 végére 3,2 százalékos drágulási ütemet várnak.Azt már megszokhattuk, hogy a fő inflációs mutatók mellett az MNB kiemelten koncentrál az adószűrt maginflációra, mely 3,5% volt júniusban az előző havi 3,7% után, vagyis ott is látszott a nyomás enyhülése.A szakértők most is 3,5% körüli értékre számítanak, vagyis a headline inflációhoz hasonlóan a Monetáris Tanács által figyelt mutató is stagnálhat. Éppen ezért a jegybank is fellélegezhet kicsit, hiszen nem fenyeget a 4 százalékos kritikus infláció elérése.- vélik az OTP elemzői.A bank elemzője kiemeli: a költségvetés 2020-ra alacsonyabb hiányt tervez, míg az ÁKK a MÁP+ bevezetésével növeli a megtakarítást és csökkentheti a befektetési célú ingatlanvásárlásokat. Ezek együttesen pedig csökkentik annak az esélyét, hogy a gazdaság túlfűtötté váljon, így az MNB-re is kevesebb feladat hárul. Emiatt szeptemberben nem valószínű, hogy az MNB akár csak jelképes szigorító intézkedést vezetne be.Virovácz Péter szerint az MNB szempontjából bonyolította a helyzetet a Fed kamatvágása, illetve az azt követő piaci folyamatok. Így szerinte a júliusi inflációs adat semmit nem változtat majd az MNB monetáris politikai nézetén, továbbra is sokkal érdekesebb az, hogy mi történik a globális monetáris politikában, a világkereskedelemben és a hazai megtakarítási piacon.