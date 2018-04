Úgy tűnik, még mindig nem fogta fel az EU lényegét Trump

Többnapos hivatalos látogatásra érkezett az Egyesült Államokba Emmanuel Macron francia elnök, aki az elmúlt időszakban már többször is láthatóan jól kijött Trumppal, és többek között a szíriai bombázás kérdésében is gyorsan együtt tudtak fellépni. Egyes sajtójelentések szerint, hogy közvetlenül is szívesen tárgyalna (és kereskedne) a franciákkal, de(hogy ne legyen egységes piac és így mindenkivel lehessen külön tárgyalni, akár "oszd meg és uralkodj alapon"). Másrészt az is belelátható, hogyaz egységes piacot és a 4 alapvető szabadságelvet, amely a tagállamok között akadályok nélküli kereskedelmet tesz lehetővé, miközben harmadik (külső) országokkal csak az EU szintjén lehet tárgyalni és megállapodni kereskedelmi kérdésekről. Úgy, ahogy most az EU Japánnal és Szingapúrral jutott dűlőre Egyéként, hogy amíg ki nem lépnek az EU-ból a britek (2020 végéig), nem köthetnek kereskedelmi megállapodást az amerikaiakkal sem. Trump korábban pillanatok alatt létrejövő amerikai-brit kereskedelmi megállapodást vizionált teljesen alaptalanul, hiszen egy ilyen megállapodás tartalmát erősen befolyásolja az is, hogy mire jutnak a kereskedelmi kapcsolatok jövőjét illetően a britek az EU-val. Ez viszont jó eséllyel leghamarabb csak 2020 körülre tisztul valamelyest.

Trump egyébként a Macronnal folytatott egyeztetés keretében azt is mondta:és jelezte: az amerikai pénzügyminiszter néhány nap múlva Kínába repül, hogy szavai szerint(amivel remélhetőleg elkerülhető lesz egy szélesebb körű kereskedelmi háború a két nagyhatalom között).