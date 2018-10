Új képzést indít a Corvinus a kínai Fudan Egyetemmel

A közép-európai régió bizonyította, hogy az Európai Unió motorjaként funkcionál az elmúlt években, kicsi, de jól működő motor vagyunk, és az egész régió egyfajta híd Kína és az EU között - mondta Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke a Shanghai Forum 2019 című konferenciának nyitóelőadásán, aki bejelentette az első kínai és közép-európai közös MBA-programot. Ez a Corvinus Egyetem és a kínai Fudan Egyetem közös képzésének keretében valósul meg."Szeretnénk kinevelni tehetséges, jól képzett szakembereket" - emelte ki az elnök, hozzátéve, hogy támogatjuk a kínai "Egy öv, egy út" kezdeményezést, vagyis az Új selyemút megszületését.Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára kiemelte: Magyarországon van már olyan általános iskola, ahol kínait oktatnak, középiskolát is hamarosan indítunk, és ahogy láthatjuk, már a felsőoktatás is össze van kötve a két ország között.Lánczi András, a Corvinus rektora elmondta, a kínai és az európai kultúra sokszor találkozott már, és ez ma is így van: a Fudan és a Corvinus aláírt egy együttműködési megállapodást. Kiemelte: a program jövő tavasszal kezdődik el.