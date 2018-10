Új népszavazásra készül a brit ellenzék Brexit-ügyben

Tudjuk, hogy a brit kormány is hozzákezdett ilyen tervek elkészítéséhez, tekintettel arra, hogy egyre erősebb az igény egy ilyen szavazásra, és ezt a múlt heti demonstráció is megmutatta

Vince Cable a közös nyilatkozatban leszögezte: azt az egyértelmű üzenetet intézte Barnier-hez, hogy ideje elkezdeni a komoly készenléti tervezést az újabb népszavazásra.- fogalmazott a Liberális Demokraták vezetője. Cable a Londonban tartott szombati több százezres tüntetésre utalt, amelynek résztvevői azt követelték, hogy újabb népszavazás dönthessen a Brexit feltételrendszeréről. A hatalmas megmozdulást a People's Vote - A nép voksa - nevű kampánycsoport szervezte. A csoport tavasszal alakult ismert közéleti személyiségek, politikusok és üzleti vezetők részvételével az újabb népszavazás kiharcolására.A People's Vote júniusban, az EU-tagságról 2016-ban tartott - a kilépésre voksolók szűk, 51,89 százalékos többségű győzelmével végződött - népszavazás második évfordulóján már szervezett egy tömegdemonstrációt, amelyen hozzávetőleg százezren vettek részt. A szombati tüntetésre azonban ennek a tömegnek a sokszorosa gyűlt össze. A People's Vote a demonstráció után azt közölte, hogy a résztvevők száma megközelítette a 700 ezret.Vince Cable a csütörtök éjjel kiadott közös közleményben leszögezte: az EU-nak már csak azért is el kell kezdenie a felkészülést az újabb brit népszavazásra, mert a People's Vote követelését támogató képviselőkÚj népszavazást követelt a minap Tony Blair volt munkáspárti miniszterelnök, valamint Sir Nick Clegg egykori liberális demokrata és Lord Michael Heseltine volt konzervatív párti miniszterelnök-helyettes is több európai napilapban és a The Guardian című baloldali brit újságban megjelent közös cikkében. A három egykori vezető politikus úgy fogalmazott, hogy a jelenlegi konzervatív párti brit kormány képtelen felfogni a Brexit várható gazdasági árát, a Brexit szószólói pedig továbbra is "a tagadás fantáziavilágában élnek".A brit kormány azonban mereven elzárkózik bármiféle újabb népszavazás lehetőségétől.